فيديو - مورينيو يراقب أوليسيه وهونيس يغلق الباب

فيديو - مورينيو يراقب أوليسيه وهونيس يغلق الباب
كرة القدم

2026-05-24 | 04:19
فيديو - مورينيو يراقب أوليسيه وهونيس يغلق الباب

حضور مفاجئ للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو

شهدت المباراة النهائية لبطولة كأس ألمانيا التي انتهت الى فوز بايرن ميونيخ على شتوتغارت (3-0) حضورا مفاجئا للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، حيث تواجد في مدرجات الملعب لمتابعة اللقاء عن كثب. 
وجاء ذلك وسط تقارير صحفية عديدة ربطت تواجده بمراقبة النجم الفرنسي مايكل أوليسيه جناح الفريق البافاري، والذي يحظى باهتمام بالغ من إدارة نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد معه. 
وفي رد حاسم على هذه الأنباء، حرص أولي هونيس الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونيخ على توضيح الموقف الرسمي للنادي بخصوص مستقبل اللاعب، حيث صرح إنّ المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يستطيع مراقبة اللاعب الفرنسي بخمس عيون إن أراد، لكنه في النهاية لن يحصل عليه بأي شكل. 
وتعتبر هذه التصريحات القوية رسالة واضحة وصريحة تؤكد تمسك الإدارة البافارية التام بخدمات اللاعب واعتباره ركيزة أساسية في مشروع الفريق. 
ويقدم أوليسيه مستويات فنية رائعة جعلته من أبرز العناصر المؤثرة في تشكيلة الفريق خلال هذا الموسم، وهو ما انعكس على قيمته السوقية التي ارتفعت لتصل حاليا إلى 140 مليون يورو وفقا لتقديرات موقع ترانسفير ماركت المتخصص، وما يعزز موقف النادي الألماني أن عقد اللاعب ممتد حتى صيف عام 2029، ما يمنح بايرن ميونيخ موقفا قويا لصد أي أطماع خارجية للتعاقد معه.



