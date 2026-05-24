فيديو - جمهورا خيتافي وأوساسونا غزيا الملعب واحتفلا معاً

بغرابة شديدة، غزا جمهور الفريقين الملعب للاحتفال معاً ..
هذا ما حصل بعد مباراة خيتافي وأوساسونا في الجولة الأخيرة
من الدوري الاسباني
، حيث فاز الأول على أرضه (1-0).
مع نهاية المباراة، كانت جماهير خيتافي تريد الاحتفال بانتزاع آخر البطاقات الأوروبية، مع حلول الفريق في المركز السابع في ترتيب الدوري، وتأهله الى دوري
المؤتمرات.
أما جمهور أوساسونا، الذي توقف رصيده عند 42 نقطة في المركز 17، فكان يترقب نهاية مباراة جيرونا وضيفه إلتشي (1-1)، والتي كان معناها بقاءهم في الليغا وهبوط جيرونا مع ريال مايوركا
وريال أوفييدو.