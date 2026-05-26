فيديو - سيرو ميسي يخطف الأنظار بهدف رائع واحتفال طريف

⚽ هدف خيالي من سيرو ميسي.. واحتفال أعظم من والده 😂😎pic.twitter.com/L7WBM5LOi0 — أوليه (@oleehbarca) May 25, 2026

شهدت ملاعب الفئات السنّيّة في مدينة ميامي الأميركية لقطة استثنائية خطفت أنظار عشاق الساحرة المستديرة في مختلف أنحاء ، حيث تصدّر سيرو ، نجل الأسطورة الأرجنتينية ميسي، المشهد الكروي.حصل ذلك حين أظهر سيرو مهارة فردية استثنائية بتسجيله هدفًا مذهلًا من ركلة حرة مباشرة خلال إحدى مباريات فئات الصغار لأكاديمية ميامي.ولم تقتصر اللقطة على براعة التنفيذ ودقة التسديد نحو المرمى فحسب، بل امتدّت لتشمل احتفالًا عفويًا أثار إعجاب الجماهير وتفاعلهم الواسع.فبعد أن سكنت الشباك، انطلق سيرو نحو زملائه ليحتفل بطريقة لافتة وطريفة، حيث ظهر في لقطة مفاجئة وهو يرتدي نظارة شمسية سوداء بأسلوب "واثق"، محاطًا بزملائه الذين شاركوه الفرحة.