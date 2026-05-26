فيديو - سيرو ميسي يخطف الأنظار بهدف رائع واحتفال طريف

شهدت ملاعب الفئات السنّيّة في مدينة ميامي الأميركية لقطة استثنائية خطفت أنظار عشاق الساحرة المستديرة في مختلف أنحاء العالم
، حيث تصدّر سيرو ميسي
، نجل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل
ميسي، المشهد الكروي.
حصل ذلك حين أظهر سيرو مهارة فردية استثنائية بتسجيله هدفًا مذهلًا من ركلة حرة مباشرة خلال إحدى مباريات فئات الصغار لأكاديمية إنتر
ميامي.
ولم تقتصر اللقطة على براعة التنفيذ ودقة التسديد نحو المرمى فحسب، بل امتدّت لتشمل احتفالًا عفويًا أثار إعجاب الجماهير وتفاعلهم الواسع.
فبعد أن سكنت الكرة
الشباك، انطلق سيرو نحو زملائه ليحتفل بطريقة لافتة وطريفة، حيث ظهر في لقطة مفاجئة وهو يرتدي نظارة شمسية سوداء بأسلوب "واثق"، محاطًا بزملائه الذين شاركوه الفرحة.