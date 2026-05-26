فيديو - عائلة يامال تحتفل باستدعائه الى منتخب إسبانيا

عاشت عائلة النجم لامين يامال لحظات مؤثّرة بعد الإعلان الرسمي عن استدعاء لاعب نادي برشلونة
إلى القائمة النهائية لمنتخب إسبانيا
المشاركة في نهائيات كأس العالم
2026، في محطة تؤكد الصعود السريع لهذا النجم الموهوب بين أبرز مواهب كرة القدم
وظهر أفراد عائلة يامال في مقطع فيديو وهم يتابعون بشغف وترقب لحظة الإعلان الرسمي، قبل أن تنفجر مشاعر الفرحة العارمة داخل المنزل، وسط أجواء تغمرها مشاعر واضحة من الفخر والاعتزاز، وذلك بعدما بات اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا على أعتاب خوض أول مونديال في مسيرته.
وكان لويس
دي لا فوينتي، المدير الفني
للمنتخب الإسباني، قد قرر ضم يامال إلى القائمة النهائية المغادرة لخوض غمار المونديال، ضمن حضور بارز للاعبي نادي برشلونة
في تشكيلة "لا روخا"، إلى جانب أسماء أخرى مثل بيدري
وغافي وداني أولمو وفيران توريس.