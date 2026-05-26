فيديو - عائلة يامال تحتفل باستدعائه الى منتخب إسبانيا

ردة فعل عائلة لامين على استدعاءه😍 pic.twitter.com/80NXkM1omS — FCB World (@forcabarca_ar) May 25, 2026

عاشت عائلة النجم لامين يامال لحظات مؤثّرة بعد الإعلان الرسمي عن استدعاء لاعب إلى القائمة النهائية لمنتخب المشاركة في نهائيات 2026، في محطة تؤكد الصعود السريع لهذا النجم الموهوب بين أبرز مواهب .وظهر أفراد عائلة يامال في مقطع فيديو وهم يتابعون بشغف وترقب لحظة الإعلان الرسمي، قبل أن تنفجر مشاعر الفرحة العارمة داخل المنزل، وسط أجواء تغمرها مشاعر واضحة من الفخر والاعتزاز، وذلك بعدما بات اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا على أعتاب خوض أول مونديال في مسيرته.وكان دي لا فوينتي، للمنتخب الإسباني، قد قرر ضم يامال إلى القائمة النهائية المغادرة لخوض غمار المونديال، ضمن حضور بارز للاعبي نادي في تشكيلة "لا روخا"، إلى جانب أسماء أخرى مثل وغافي وداني أولمو وفيران توريس.