Hull manager Sergey Jakirovic during their promotion celebrations…



🗣️ “I came here to keep Hull in the Championship… I failed” 🤣👏 pic.twitter.com/UoZV1VL9kh — Football Away Days (@FBAwayDays) May 26, 2026

خطف البوسني ياكيروفيتش، مدرّب هال سيتي، الأضواء خلال احتفالات فريقه التاريخية بالصعود إلى ، بعدما أطلق تصريحًا ساخرًا لاقى تفاعلًا واسعًا بين الجماهير ووسائل الإعلام.وقال ياكيروفيتش مبتسمًا وسط أجواء الاحتفال الصاخبة "جئت إلى هنا بمهمّة واحدة فقط، وهي إبقاء هال سيتي في (التشامبيونشيب)، لكنّني فشلت تمامًا، نحن ذاهبون الآن إلى البريميرليغ".واختصرت هذه العبارة التحوّل الإعجازي الذي عاشه النادي هذا الموسم، من فريق يصارع لتجنّب الهبوط ويبحث عن الاستقرار، إلى نادٍ يعود إلى أضواء النخبة.وجاءت احتفالات هال سيتي بعد فوزه المثير على ميدلزبره (1-0) في نهائي ملحق الصعود "البلاي أوف"، حين سجّل أولي ماكبيرني هدف الفوز في الدقيقة 95 من اللقاء الذي احتضنه الشهير، ليحجز الفريق مقعده رسميًا في وينهي غيابًا طويلًا دام 9 سنوات عن والشهرة.وتُعدّ قصة صعود هال سيتي هذا الموسم واحدة من أبرز مفاجآت ، خصوصًا أنّ الفريق نجا من الهبوط بصعوبة في الموسم الماضي، ودخل منافسات هذا العام وسط ظروف معقدة وقيود صارمة في سوق الانتقالات، قبل أن ينجح المدرّب في قيادة مجموعته لتحقيق إنجاز فاق كل التوقعات.