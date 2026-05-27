4 آب "الحقيقة الضائعة"
فيديو - "فشلتُ في المهمة".. تصريح ساخر لمدرّب هال سيتي يشعل وسائل التواصل

فيديو - "فشلتُ في المهمة".. تصريح ساخر لمدرّب هال سيتي يشعل وسائل التواصل
كرة القدم

2026-05-27 | 05:16
فيديو - "فشلتُ في المهمة".. تصريح ساخر لمدرّب هال سيتي يشعل وسائل التواصل

خلال احتفالات فريقه التاريخية بالصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

خطف البوسني سيرغي ياكيروفيتش، مدرّب هال سيتي، الأضواء خلال احتفالات فريقه التاريخية بالصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما أطلق تصريحًا ساخرًا لاقى تفاعلًا واسعًا بين الجماهير ووسائل الإعلام. 
وقال ياكيروفيتش مبتسمًا وسط أجواء الاحتفال الصاخبة "جئت إلى هنا بمهمّة واحدة فقط، وهي إبقاء هال سيتي في دوري الدرجة الأولى (التشامبيونشيب)، لكنّني فشلت تمامًا، نحن ذاهبون الآن إلى البريميرليغ".
واختصرت هذه العبارة التحوّل الإعجازي الذي عاشه النادي هذا الموسم، من فريق يصارع لتجنّب الهبوط ويبحث عن الاستقرار، إلى نادٍ يعود إلى أضواء النخبة.
وجاءت احتفالات هال سيتي بعد فوزه المثير على ميدلزبره (1-0) في نهائي ملحق الصعود "البلاي أوف"، حين سجّل أولي ماكبيرني هدف الفوز في الدقيقة 95 من اللقاء الذي احتضنه ملعب ويمبلي الشهير، ليحجز الفريق مقعده رسميًا في الدوري الممتاز وينهي غيابًا طويلًا دام 9 سنوات عن دوري الأضواء والشهرة. 
وتُعدّ قصة صعود هال سيتي هذا الموسم واحدة من أبرز مفاجآت الكرة الإنجليزية، خصوصًا أنّ الفريق نجا من الهبوط بصعوبة في الموسم الماضي، ودخل منافسات هذا العام وسط ظروف معقدة وقيود صارمة في سوق الانتقالات، قبل أن ينجح المدرّب في قيادة مجموعته لتحقيق إنجاز فاق كل التوقعات.


