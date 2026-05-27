فيديو - ميسي الصغير يخطف الأضواء

خطف سيرو ميسي
، النجل الأصغر للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي
، الأنظار مع فريق إنتر ميامي
تحت 8 سنوات، بعدما أنهى مشاركته في بطولة Dreams Cup بصورة لافتة، متوجًا باللقب، وبجائزتي أفضل لاعب في البطولة والهداف.
وقدّم سيرو أداءً مميّزًا خلال البطولة، وساهم في تتويج فريقه باللقب، بعدما سجل أهدافًا مؤثرة، بينها هدف من ركلة في لقطة أعادت إلى أذهان الجماهير لمحات من والده، مع فارق لافت أنّ سيرو أظهر مهارة واضحة بقدمه اليمنى.
ورغم صغر سنه، تحوّل سيرو إلى حديث جماهير ميسي، ليس فقط بسبب موهبته المبكرة، بل لأنّ الاسم الذي يحمله يأتي دائمًا بحجم هائل من التوقعات والمقارنات.
ويواصل أبناء ميسي حضورهم في كرة القدم
داخل أكاديميات الناشئين، بينما يظل سيرو، بهذا الظهور، أحدث أفراد العائلة جذبًا للانتباه، بعدما جمع بين اللقب الفردي والجماعي في بطولة واحدة، وترك الجماهير تردد
العبارة ذاتها: اسم ميسي لا يمر بهدوء.