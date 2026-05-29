فيديو - نادٍ يكتب التاريخ ويخوض الدوري الأوروبي من الدرجة الثانية

🚨🇵🇹 Second division side Torreense have STUNNED Sporting in the Portuguese Cup and BOOKED their place in the Europa League. 😱👏



The winner came from a 112th minute penalty… absolute scenes. 😮‍💨 pic.twitter.com/1tBJgfTSpV — Football ⚽ (@Footballtweet) May 24, 2026

سطر نادي توريينسي اسمه بأحرف من ذهب بعدما كتب واحدة من أغرب قصص الموسم الكروي، بضمان المشاركة رسميّا في مسابقة الموسم المقبل، رغم فشله في تحقيق حلم الصعود إلى أندية البرتغالي.وجاء تبدد حلم الصعود بعدما خسر توريينسي أمام بيا (0-2) في إياب ملحق الصعود والهبوط، عقب تعادل الفريقين سلباً في مباراة الذهاب، ليُفرض عليه البقاء ضمن منافسات الدرجة الثانية لموسم آخر.ورغم هذه الخيبة المحلية، سيسجل الفريق ظهورًا أوروبيًّا استثنائيًّا بفضل إنجازه المتمثّل في حصد لقب كأس ، حين فجّر مفاجأة كبرى بتتويجه على حساب سبورتينغ ، بعد الفوز عليه (2-1) في المباراة النهائية.ومنح هذا الإنجاز توريينسي بطاقة عبور تاريخية للدوري ، في سابقة قارية نادرة لفريق ينشط في الدرجة الثانية، وتحقيق أول لقب كبير في تاريخه الممتد لأكثر من ، ليخوض موسمًا يجمع بين تحديات الدرجة الثانية والحلم الأوروبي غير المسبوق.