الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو - نادٍ يكتب التاريخ ويخوض الدوري الأوروبي من الدرجة الثانية

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - نادٍ يكتب التاريخ ويخوض الدوري الأوروبي من الدرجة الثانية
A-
A+

كرة القدم

2026-05-29 | 02:02
فيديو - نادٍ يكتب التاريخ ويخوض الدوري الأوروبي من الدرجة الثانية

كتب واحدة من أغرب قصص الموسم الكروي

سطر نادي توريينسي البرتغالي اسمه بأحرف من ذهب بعدما كتب واحدة من أغرب قصص الموسم الكروي، بضمان المشاركة رسميّا في مسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل، رغم فشله في تحقيق حلم الصعود إلى أندية دوري الدرجة الأولى البرتغالي.
وجاء تبدد حلم الصعود بعدما خسر توريينسي أمام كاسا بيا (0-2) في إياب ملحق الصعود والهبوط، عقب تعادل الفريقين سلباً في مباراة الذهاب، ليُفرض عليه البقاء ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية لموسم آخر.
ورغم هذه الخيبة المحلية، سيسجل الفريق ظهورًا أوروبيًّا استثنائيًّا بفضل إنجازه المتمثّل في حصد لقب كأس البرتغال، حين فجّر مفاجأة كبرى بتتويجه على حساب سبورتينغ لشبونة، بعد الفوز عليه (2-1) في المباراة النهائية.
ومنح هذا الإنجاز توريينسي بطاقة عبور تاريخية للدوري الأوروبي، في سابقة قارية نادرة لفريق ينشط في الدرجة الثانية، وتحقيق أول لقب كبير في تاريخه الممتد لأكثر من 100 عام، ليخوض موسمًا يجمع بين تحديات الدرجة الثانية والحلم الأوروبي غير المسبوق.



مقالات ذات صلة

فيديو - ثون يكتب التاريخ ويُتوج بلقب الدوري السويسري للمرة الأولى
2026-05-04

فيديو - ثون يكتب التاريخ ويُتوج بلقب الدوري السويسري للمرة الأولى

فيديو - هدف خيالي في دوري الدرجة الثانية التركي
2026-05-10

فيديو - هدف خيالي في دوري الدرجة الثانية التركي

فيديو - إنجاز تاريخي لأستون فيلا في الدوري الأوروبي
2026-04-10

فيديو - إنجاز تاريخي لأستون فيلا في الدوري الأوروبي

محمد صلاح يكتب التاريخ الإفريقي في المسابقات الأوروبية الكبرى
2026-03-19

محمد صلاح يكتب التاريخ الإفريقي في المسابقات الأوروبية الكبرى

فيديو - نادٍ يكتب التاريخ ويخوض الدوري الأوروبي من الدرجة الثانية

رياضة

كرة القدم

توريينسي

الدوري الأوروبي

سبورتينغ لشبونة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - جماهير سان جيرمان تشعل شوارع باريس قبل نهائي دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان طلب من كفاراتسخيليا تغيير اسمه

اقرأ ايضا في كرة القدم

ممثلة روسيّة تعد حارس سان جيرمان بليال حمراء بشروط !!
02:08

ممثلة روسيّة تعد حارس سان جيرمان بليال حمراء بشروط !!

أثارت الممثلة الروسية ماري روك جدلًا واسعًا

02:08

ممثلة روسيّة تعد حارس سان جيرمان بليال حمراء بشروط !!

أثارت الممثلة الروسية ماري روك جدلًا واسعًا

حساب أنتوني غوردون على إنستغرام يشتعل
02:05

حساب أنتوني غوردون على إنستغرام يشتعل

قفز عدد متابعيه ليتجاوز حاجز المليون متابع

02:05

حساب أنتوني غوردون على إنستغرام يشتعل

قفز عدد متابعيه ليتجاوز حاجز المليون متابع

اخترنا لك
ممثلة روسيّة تعد حارس سان جيرمان بليال حمراء بشروط !!
02:08
فيديو - لقاء جديد بين غوارديولا والطفل برادون بعد 10 سنوات
02:06
حساب أنتوني غوردون على إنستغرام يشتعل
02:05
فيديو - جماهير سان جيرمان تشعل شوارع باريس قبل نهائي دوري أبطال أوروبا
02:04

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026