فيديو - نادٍ يكتب التاريخ ويخوض الدوري الأوروبي من الدرجة الثانية

سطر نادي توريينسي البرتغالي
اسمه بأحرف من ذهب بعدما كتب واحدة من أغرب قصص الموسم الكروي، بضمان المشاركة رسميّا في مسابقة الدوري الأوروبي
الموسم المقبل، رغم فشله في تحقيق حلم الصعود إلى أندية دوري الدرجة الأولى
البرتغالي.
وجاء تبدد حلم الصعود بعدما خسر توريينسي أمام كاسا
بيا (0-2) في إياب ملحق الصعود والهبوط، عقب تعادل الفريقين سلباً في مباراة الذهاب، ليُفرض عليه البقاء ضمن منافسات دوري
الدرجة الثانية لموسم آخر.
ورغم هذه الخيبة المحلية، سيسجل الفريق ظهورًا أوروبيًّا استثنائيًّا بفضل إنجازه المتمثّل في حصد لقب كأس البرتغال
، حين فجّر مفاجأة كبرى بتتويجه على حساب سبورتينغ لشبونة
، بعد الفوز عليه (2-1) في المباراة النهائية.
ومنح هذا الإنجاز توريينسي بطاقة عبور تاريخية للدوري الأوروبي
، في سابقة قارية نادرة لفريق ينشط في الدرجة الثانية، وتحقيق أول لقب كبير في تاريخه الممتد لأكثر من 100 عام
، ليخوض موسمًا يجمع بين تحديات الدرجة الثانية والحلم الأوروبي غير المسبوق.