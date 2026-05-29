فيديو - جماهير سان جيرمان تشعل شوارع باريس قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

رفعت جماهير نادي باريس سان جيرمان
منسوب الحماس في شوارع العاصمة الفرنسية
بشكل غير مسبوق، قبل يومين من المباراة النهائية المرتقبة لبطولة دوري أبطال أوروبا
أمام أرسنال الإنجليزي.
وعكست هذه الاحتفالات حالة
الترقب الكبيرة والشغف الذي يعيشه أنصار
النادي الباريسي قبل واحدة من أهم وأبرز مباريات الموسم الكروي الحالي.
وخرج عدد كبير من مشجّعي الفريق، وفي مقدمتهم مجموعات الألتراس، في أجواء جماهيرية صاخبة ومفعمة بالحيوية، حيث جابوا الشوارع مرددين الهتافات التحفيزية ومشعلين الأجواء بالألوان الحمراء والزرقاء التي تمثل هوية النادي، في رسالة دعم مبكرة وقوية للفريق قبل المواجهة القارية الحاسمة.
ويستعد باريس سان جيرمان
لملاقاة أرسنال في نهائي دوري
أبطال أوروبا
، المقرر إقامته يوم غد السبت على أرضية ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست.
وتحمل هذه المباراة أهمية تاريخية وخاصة لكلا الفريقين، إذ يسعى الفريق الباريسي إلى تأكيد حضوره القاري القوي والاحتفاظ باللقب الغالي، بينما يدخل أرسنال هذا النهائي التاريخي بحثًا عن كتابة فصل جديد في سجلات البطولة.