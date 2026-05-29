فيديو - جماهير سان جيرمان تشعل شوارع باريس قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

🔴🔵 À J-2 de la finale de Ligue des champions entre le PSG et Arsenal, les ultras parisiens ont fait monter la température dans les rues de capitale ! pic.twitter.com/oApK26ot75 — RMC Sport (@RMCsport) May 28, 2026 The PSG section at the Puskas Arena is set up and waiting for 17,000 supporters 🏟️💙❤️ pic.twitter.com/UQmBhtRpE2 — Ultras Clips (@ultras_clips) May 28, 2026

رفعت جماهير نادي منسوب الحماس في شوارع بشكل غير مسبوق، قبل يومين من المباراة النهائية المرتقبة لبطولة أمام أرسنال الإنجليزي.وعكست هذه الاحتفالات الترقب الكبيرة والشغف الذي يعيشه النادي الباريسي قبل واحدة من أهم وأبرز مباريات الموسم الكروي الحالي.وخرج عدد كبير من مشجّعي الفريق، وفي مقدمتهم مجموعات الألتراس، في أجواء جماهيرية صاخبة ومفعمة بالحيوية، حيث جابوا الشوارع مرددين الهتافات التحفيزية ومشعلين الأجواء بالألوان الحمراء والزرقاء التي تمثل هوية النادي، في رسالة دعم مبكرة وقوية للفريق قبل المواجهة القارية الحاسمة.ويستعد لملاقاة أرسنال في نهائي أبطال ، المقرر إقامته يوم غد السبت على أرضية ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست.وتحمل هذه المباراة أهمية تاريخية وخاصة لكلا الفريقين، إذ يسعى الفريق الباريسي إلى تأكيد حضوره القاري القوي والاحتفاظ باللقب الغالي، بينما يدخل أرسنال هذا النهائي التاريخي بحثًا عن كتابة فصل جديد في سجلات البطولة.