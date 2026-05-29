حساب أنتوني غوردون على إنستغرام يشتعل

قفز عدد متابعيه ليتجاوز حاجز المليون متابع

شهد الحساب الرسمي للنجم الإنجليزي غوردون على منصّة طفرة رقمية هائلة، حيث قفز عدد متابعيه ليتجاوز حاجز المليون متابع، بالتزامن مع اقترابه الرسمي من إتمام صفقة انتقاله التاريخية إلى ، بعدما أنهى الفحوصات الطبية بنجاح مع النادي الكتالوني يوم أمس.

وانتشرت صور تظهر مقارنة واضحة للحساب الشخصي لنجم نيوكاسل السابق، حيث ارتفع المؤشر من نحو 671 ألف متابع إلى مليون متابع في ساعات قليلة، وهو ما عكس التفاعل الجماهيري الواسع والشعبية الجارفة التي رافقت وصوله إلى المدينة الكتالونية وظهوره الأول في محيط مقر النادي العريق.

وأتم الدولي الإنجليزي الفحوصات الطبية اللازمة في مدينة ، بعد توصل الكتالوني إلى اتفاق نهائي ورسمي مع نظيرتها في نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لشراء عقد اللاعب بشكل نهائي.

وبلغت القيمة المالية الإجمالية للصفقة المرتقبة نحو 69.3 مليون جنيه إسترليني شاملة كافة الحوافز والمتغيرات الإضافية، على أن يوقع النجم على عقد رسمي طويل الأمد يمتد لخمس سنوات لتدعيم خط هجوم الفريق الكتالوني.







