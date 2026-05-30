إذاعة الجيش الإسرائيلي: حزب الله وسع صباحا نطاق إطلاق النار ليشمل منطقة ميرون في عمق الجليل الأعلى
الوكالة الوطنية: الجيش الإسرائيلي نفذ قرابة السادسة صباحًا عملية نسف كبيرة في منطقة عريض مرجعيون
كرة القدم

2026-05-30 | 01:40
وفاة لاعب ليون وتولوز عن 43 عاماً

بعد تعرضه لحالة طبية طارئة في مدينة تولوز الفرنسية

توفي لاعب ليون وتولوز السابق برايان بيرغونيو عن 43 عامًا، بعد تعرضه لحالة طبية طارئة في مدينة تولوز الفرنسية.
وبحسب تقارير فرنسية، فقد اللاعب السابق وعيه أثناء وجوده في سيارة وهو في طريقه للمشاركة في فعالية خاصة تجمع عددًا من نجوم تولوز السابقين، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى حيث فارق الحياة لاحقًا.
ويُعد بيرغونيو أحد أبناء أكاديمية أولمبيك ليون، حيث تُوج بثلاثة ألقاب في الدوري الفرنسي، كما لعب لأندية عدة أبرزها تولوز، ليتشي الإيطالي، تور، وأومونيا القبرصي، قبل أن يتجه إلى التدريب ويعمل مؤخرًا مساعدًا للمدرب في لوهافر.
وأثارت وفاته صدمة واسعة في الأوساط الكروية الفرنسية، مع تدفق رسائل التعزية من جماهير وأندية ولاعبين سابقين أشادوا بمسيرته داخل الملاعب وخارجها.



