وفاة لاعب ليون وتولوز عن 43 عاماً

توفي لاعب وتولوز السابق برايان بيرغونيو عن 43 عامًا، بعد تعرضه لحالة طبية طارئة في مدينة .

وبحسب تقارير فرنسية، فقد اللاعب السابق وعيه أثناء وجوده في سيارة وهو في طريقه للمشاركة في فعالية خاصة تجمع عددًا من نجوم تولوز السابقين، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى حيث فارق الحياة لاحقًا.

ويُعد بيرغونيو أحد أبناء ليون، حيث تُوج بثلاثة ألقاب في الدوري الفرنسي، كما لعب لأندية عدة أبرزها تولوز، ليتشي ، تور، وأومونيا ، قبل أن يتجه إلى التدريب ويعمل مؤخرًا مساعدًا للمدرب في لوهافر.

وأثارت وفاته صدمة في الأوساط الكروية الفرنسية، مع تدفق رسائل التعزية من جماهير وأندية ولاعبين سابقين أشادوا بمسيرته داخل الملاعب وخارجها.







