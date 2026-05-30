إذاعة الجيش الإسرائيلي: حزب الله وسع صباحا نطاق إطلاق النار ليشمل منطقة ميرون في عمق الجليل الأعلى
الوكالة الوطنية: الجيش الإسرائيلي نفذ قرابة السادسة صباحًا عملية نسف كبيرة في منطقة عريض مرجعيون
أتلتيكو مدريد يسخر من المصادر بشأن عرض برشلونة لألفاريز

أتلتيكو مدريد يسخر من المصادر بشأن عرض برشلونة لألفاريز
كرة القدم

2026-05-30 | 01:41
أتلتيكو مدريد يسخر من المصادر بشأن عرض برشلونة لألفاريز

رد النادي العاصمي بطريقة فريدة من نوعها

فيما تتحدث مختلف المصادر الصحفية عن تلقي أتلتيكو مدريد عرضاً من برشلونة للحصول على خدمات نجمه الأرجنتيني خوليان ألفاريز، رد النادي العاصمي بطريقة فريدة من نوعها، اقتبست الجملة الشهيرة للصحفي فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات (Here we go).
فقد نشر الحساب الرسمي لأتلتيكو مدريد على منصة "إكس" رسالة ساخرة جاء فيها "ها نحن ذا! أرسلنا فاكسًا إلى برشلونة يتضمن عرضنا للتعاقد: 4 تذاكر لحفل باد باني، واشتراكًا سنويًا في صحيفة (ABC)، وكيسًا من بذور دوار الشمس"، قبل أن يضيف "الآن ننتظر ردهم لنجهز الإعلان الرسمي".
لكن الرسالة لم تكن تتعلق بصفقة حقيقية، بل جاءت ضمن حملة للرد والتأكيد على سهولة صناعة الأخبار والصور والمنشورات المزيفة في العصر الحالي، وللرد على تسريبات برشلونة، فاستخدمت صوراً لثلاث لاعبي من النادي الكتالوني دون أن تسميهم، وهو ما قد يتيح للبرسا مقاضاة المنافس العاصمي.
وأضاف النادي في رسالته "استغرق منا إنشاء هذا المنشور المزيف خمس دقائق فقط، نحن نعيش في زمن يمكن فيه تغيير الواقع، لا تصدقوا كل ما ترونه، خاصة عندما يتعلق الأمر ببرشلونة."



اقرأ ايضا في كرة القدم

