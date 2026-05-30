إذاعة الجيش الإسرائيلي: حزب الله وسع صباحا نطاق إطلاق النار ليشمل منطقة ميرون في عمق الجليل الأعلى
الوكالة الوطنية: الجيش الإسرائيلي نفذ قرابة السادسة صباحًا عملية نسف كبيرة في منطقة عريض مرجعيون
تشافي هيرنانديز يؤجّل عودته إلى مقاعد البدلاء

كرة القدم

فضّل الاستمرار في ابتعاده عن عالم التدريب

رفض الإسباني تشافي هيرنانديز فكرة تولّي القيادة الفنّية لنادي ميلان الإيطالي، مفضّلاً الاستمرار في ابتعاده عن عالم التدريب. 
وجاء هذا القرار الحاسم بعدما تلقّى النادي الإيطالي إشارة سلبية من المدرب الإسباني، وفقاً لما نقلته حسابات إخبارية رياضية متخصصة في شؤون ميلان عن الصحفي ماتيو موريتو.
وتأتي هذه التطوّرات السريعة في وقت يبحث فيه النادي الإيطالي عن مدرب جديد، بعد إقالة ماسيميليانو أليغري إثر نهاية موسم مخيبة للآمال، فشل خلالها ميلان في حجز مقعد مؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، ما فرض على الإدارة إحداث تغييرات جذرية قبل انطلاق الموسم الجديد.
وبحسب المعلومات الصحفية المتداولة، فإن تشافي لا يرغب في العودة لتدريب الأندية في الوقت الحالي، إذ يفضّل التريّث وانتظار فرصة مختلفة بعد نهاية كأس العالم، واضعاً قيادة أحد المنتخبات الوطنية ضمن أبرز أهدافه المهنية المقبلة.
ويبتعد المدرب الإسباني عن الساحة التدريبية منذ رحيله عن صفوف برشلونة في صيف 2024، حين أعلن النادي الكتالوني رسمياً عدم استمراره على رأس الجهاز الفني للفريق الأول.
ويزيد هذا الرفض من تعقيد ملف ميلان، الذي يواصل دراسة وتقييم خيارات فنية متعددة لإعادة بناء الفريق، بعد موسم انتهى دون تحقيق الأهداف الرئيسية المرجوة.



