فيديو - غوردون وقّع رسمياً وأصبح لاعباً لبرشلونة

Anthony Gordon arrives to sign his Barça contract. 🔵🔴👋🏼@victor_nahe 🎥 pic.twitter.com/9vjr0ws9oT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 29, 2026 🔵🔴 La imagen más esperada.



Después de más de 8 horas, Anthony Gordon ya posa con la camiseta del Barça. @mas_que_pelotas pic.twitter.com/BTWtsXOFG5 — Nacho Jiménez (@NachoJP_) May 29, 2026

وقّع النجم الدولي الإنجليزي أنتوني غوردون عقده الرسمي مع ، بعد التوصل إلى اتفاق كامل مع نيوكاسل على واحدة من أكبر صفقات الصيف.وبحسب التقارير، بلغت قيمة الصفقة نحو 70 مليون كقيمة ثابتة، مع إضافات وحوافز قد ترفعها إلى 80 مليون يورو، ووقّع اللاعب عقدًا يمتد لخمس سنوات مع بطل .غوردون، البالغ من العمر 25 عامًا، اجتاز الفحوصات الطبية بالفعل، وقد أعلن برشلونة الصفقة رسميًا خلال الساعات المقبلة قبل التحاق اللاعب بمعسكر منتخب إنجلترا استعدادًا لكأس .وكان بايرن ميونيخ وعدة أندية إنجليزية تتابع وضع اللاعب، إلا أن برشلونة تحرك بسرعة لحسم الاتفاق سواء مع نيوكاسل أو مع اللاعب نفسه، بعد موافقة كاملة على الشروط الشخصية.ويُنظر إلى غوردون داخل برشلونة كخيار مثالي لأسلوب المدرب هانزي ، بفضل سرعته الكبيرة، وقدرته على الضغط العالي، واللعب في أكثر من مركز هجومي، إضافة إلى تطوره اللافت خلال فترته مع نيوكاسل.وخاض الدولي الإنجليزي موسمًا مميزًا مع نيوكاسل، حيث أصبح أحد أبرز نجوم الفريق محليًا وأوروبيًا، ما دفع برشلونة للاستثمار بقوة من أجل ضمه رغم التحديات المالية التي تحيط بالنادي.وبوصوله إلى كامب نو، يصبح أنتوني غوردون أولى الصفقات الكبرى لبرشلونة استعدادًا لموسم 2026-2027، في خطوة تؤكد رغبة النادي في مواصلة مشروعه التنافسي على المستويين المحلي والأوروبي.