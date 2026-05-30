الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو - غوردون وقّع رسمياً وأصبح لاعباً لبرشلونة

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - غوردون وقّع رسمياً وأصبح لاعباً لبرشلونة
A-
A+

كرة القدم

2026-05-30 | 01:43
فيديو - غوردون وقّع رسمياً وأصبح لاعباً لبرشلونة

بعد التوصل إلى اتفاق كامل مع نيوكاسل يونايتد على واحدة من أكبر صفقات الصيف

وقّع النجم الدولي الإنجليزي أنتوني غوردون عقده الرسمي مع برشلونة، بعد التوصل إلى اتفاق كامل مع نيوكاسل يونايتد على واحدة من أكبر صفقات الصيف.
وبحسب التقارير، بلغت قيمة الصفقة نحو 70 مليون يورو كقيمة ثابتة، مع إضافات وحوافز قد ترفعها إلى 80 مليون يورو، ووقّع اللاعب عقدًا يمتد لخمس سنوات مع بطل الدوري الإسباني.
غوردون، البالغ من العمر 25 عامًا، اجتاز الفحوصات الطبية بالفعل، وقد أعلن برشلونة الصفقة رسميًا خلال الساعات المقبلة قبل التحاق اللاعب بمعسكر منتخب إنجلترا استعدادًا لكأس العالم.
وكان بايرن ميونيخ وعدة أندية إنجليزية تتابع وضع اللاعب، إلا أن برشلونة تحرك بسرعة لحسم الاتفاق سواء مع نيوكاسل أو مع اللاعب نفسه، بعد موافقة كاملة على الشروط الشخصية.
ويُنظر إلى غوردون داخل برشلونة كخيار مثالي لأسلوب المدرب هانزي فليك، بفضل سرعته الكبيرة، وقدرته على الضغط العالي، واللعب في أكثر من مركز هجومي، إضافة إلى تطوره اللافت خلال فترته مع نيوكاسل.
وخاض الدولي الإنجليزي موسمًا مميزًا مع نيوكاسل، حيث أصبح أحد أبرز نجوم الفريق محليًا وأوروبيًا، ما دفع برشلونة للاستثمار بقوة من أجل ضمه رغم التحديات المالية التي تحيط بالنادي.
وبوصوله إلى كامب نو، يصبح أنتوني غوردون أولى الصفقات الكبرى لبرشلونة استعدادًا لموسم 2026-2027، في خطوة تؤكد رغبة النادي في مواصلة مشروعه التنافسي على المستويين المحلي والأوروبي.



مقالات ذات صلة

فيديو - إصابة بالغة جداً تصيب لاعباً وتنقله الى المستشفى
2026-05-14

فيديو - إصابة بالغة جداً تصيب لاعباً وتنقله الى المستشفى

أوريارزابال حلّ مثالي متعدد القدرات لبرشلونة
2026-04-28

أوريارزابال حلّ مثالي متعدد القدرات لبرشلونة

وكيل جوليان ألفاريز يصف تقارير انتقاله لبرشلونة بـ "الكذب الكامل"
2026-04-25

وكيل جوليان ألفاريز يصف تقارير انتقاله لبرشلونة بـ "الكذب الكامل"

ديكو يخطف الأنظار بلفتة إنسانية تجاه مشجّع لبرشلونة
2026-04-13

ديكو يخطف الأنظار بلفتة إنسانية تجاه مشجّع لبرشلونة

فيديو - غوردون وقّع رسمياً وأصبح لاعباً لبرشلونة

رياضة

كرة القدم

أنتوني غوردون

برشلونة

نيوكاسل يونايتد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
دوري الأبطال: مالك أرسنال يهدي لاعبيه سيارة رولز رويس؟
تشافي هيرنانديز يؤجّل عودته إلى مقاعد البدلاء

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - جمهور البوسنة يهتف لفلسطين قبل مواجهة مقدونيا
02:07

فيديو - جمهور البوسنة يهتف لفلسطين قبل مواجهة مقدونيا

التعادل السلبي بين منتخب البوسنة ومنتخب مقدونيا الشمالية

02:07

فيديو - جمهور البوسنة يهتف لفلسطين قبل مواجهة مقدونيا

التعادل السلبي بين منتخب البوسنة ومنتخب مقدونيا الشمالية

الشرطة الإنجليزية توقف رحيم ستيرلينغ
02:05

الشرطة الإنجليزية توقف رحيم ستيرلينغ

يملك ستيرلينغ مسيرة بارزة في الكرة الإنجليزية

02:05

الشرطة الإنجليزية توقف رحيم ستيرلينغ

يملك ستيرلينغ مسيرة بارزة في الكرة الإنجليزية

فيديو - أطفال يحقّقون أحلامهم بلقاء نجوم أرسنال
01:53

فيديو - أطفال يحقّقون أحلامهم بلقاء نجوم أرسنال

عاش عدد من الأطفال تجربة استثنائية وخاصّة

01:53

فيديو - أطفال يحقّقون أحلامهم بلقاء نجوم أرسنال

عاش عدد من الأطفال تجربة استثنائية وخاصّة

اخترنا لك
فيديو - جمهور البوسنة يهتف لفلسطين قبل مواجهة مقدونيا
02:07
الشرطة الإنجليزية توقف رحيم ستيرلينغ
02:05
فيديو - أطفال يحقّقون أحلامهم بلقاء نجوم أرسنال
01:53
فيديو - هكذا خدع مشجع كريستال بالاس رجال الأمن
01:52

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026