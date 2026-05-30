دوري الأبطال: مالك أرسنال يهدي لاعبيه سيارة رولز رويس؟

في حال تحقيق الحلم والتتويج بلقب

كشفت تقارير إعلامية أن مالك أرسنال، ستان كرونكي، يستعد لتقديم مكافأة استثنائية للاعبي الفريق في حال تحقيق الحلم والتتويج بلقب للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وبحسب التقارير، فإن كرونكي قد يهدي كل لاعب في صفوف "الغانرز" سيارة رولز رويس فانتوم فاخرة، تتراوح قيمتها بين 530 ألفًا و580 ألف ، إذا نجح الفريق في هزيمة ، حامل اللقب، في النهائي المرتقب السبت.

ويقترب أرسنال من كتابة فصل تاريخي غير مسبوق، إذ لم يسبق للنادي اللندني أن تُوج بلقب أبطال ، رغم بلوغه النهائي في مناسبات سابقة.

وفي حال تحقق الإنجاز، فلن تقتصر المكافآت على الجوائز المالية المعتادة، بل قد يحصل نجوم الفريق على واحدة من أفخم السيارات في ، في خطوة تعكس حجم الإنجاز المنتظر وأهميته في تاريخ النادي.

ويبقى الأكبر أمام رجال ميكيل أرتيتا هو تجاوز وحصد اللقب الأوروبي الذي طال انتظاره من جماهير أرسنال.







