دوري الأبطال: مالك أرسنال يهدي لاعبيه سيارة رولز رويس؟

كشفت تقارير إعلامية أن مالك أرسنال، ستان كرونكي، يستعد لتقديم مكافأة استثنائية للاعبي الفريق في حال تحقيق الحلم الأوروبي
والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا
للمرة الأولى في تاريخ النادي.
وبحسب التقارير، فإن كرونكي قد يهدي كل لاعب في صفوف "الغانرز" سيارة رولز رويس فانتوم فاخرة، تتراوح قيمتها بين 530 ألفًا و580 ألف دولار
، إذا نجح الفريق في هزيمة باريس سان جيرمان
، حامل اللقب، في النهائي المرتقب اليوم
السبت.
ويقترب أرسنال من كتابة فصل تاريخي غير مسبوق، إذ لم يسبق للنادي اللندني أن تُوج بلقب دوري
أبطال أوروبا
، رغم بلوغه النهائي في مناسبات سابقة.
وفي حال تحقق الإنجاز، فلن تقتصر المكافآت على الجوائز المالية المعتادة، بل قد يحصل نجوم الفريق على واحدة من أفخم السيارات في العالم
، في خطوة تعكس حجم الإنجاز المنتظر وأهميته في تاريخ النادي.
ويبقى التحدي
الأكبر أمام رجال ميكيل أرتيتا هو تجاوز باريس سان جيرمان
وحصد اللقب الأوروبي الذي طال انتظاره من جماهير أرسنال.