الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو - هدف بوتياس الأجمل في دوري أبطال أوروبا للسيدات

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - هدف بوتياس الأجمل في دوري أبطال أوروبا للسيدات
A-
A+

كرة القدم

2026-05-30 | 01:50
فيديو - هدف بوتياس الأجمل في دوري أبطال أوروبا للسيدات

أفضل هدف في دوري أبطال أوروبا للسيدات لهذا الموسم

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) هدف أليكسيا بوتياس في مرمى بايرن ميونيخ، في فوز برشلونة إياباً (4-2) في نصف النهائي، كأفضل هدف في دوري أبطال أوروبا للسيدات لهذا الموسم، بعد اللقطة الفنية الرائعة التي خطفت أنظار الجماهير خلال مشوار فريقها نحو اللقب الأوروبي.
وأظهرت النجمة الإسبانية مهارتها المعتادة بتسديدة مذهلة أكدت من خلالها قيمتها كواحدة من أعظم لاعبات كرة القدم النسائية في العالم.
وتوّج الموسم الاستثنائي لبوتياس بحصد جائزة أفضل لاعبة في البطولة، بعدما لعبت دورًا محوريًا في تتويج برشلونة بلقب دوري الأبطال للمرة الرابعة في تاريخه، على حساب ليون الفرنسي (4-0)، قبل أن تقرر الرحيل عن النادي الكتالوني بعد سيل من الإنجازات.
وحازت بوتياس، 32 عاماً، على الكرة الذهبية مرتين، وفازت مع برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات ولقب الدوري الاسباني عشر مرات ولقب كأس الملكة عشر مرات ولقب السوبر الاسباني أربع مرات.


مقالات ذات صلة

فيديو - بنفيكا ينهي الدوري بلا هزيمة ويغيب عن دوري أبطال أوروبا!!
2026-05-17

فيديو - بنفيكا ينهي الدوري بلا هزيمة ويغيب عن دوري أبطال أوروبا!!

فيديو - جماهير سان جيرمان تشعل شوارع باريس قبل نهائي دوري أبطال أوروبا
2026-05-29

فيديو - جماهير سان جيرمان تشعل شوارع باريس قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

انطلاق صافرات الإنذار في استديو دوري أبطال أوروبا في قطر اثر هجوم صاروخي من إيران (فيديو)
2026-03-10

انطلاق صافرات الإنذار في استديو دوري أبطال أوروبا في قطر اثر هجوم صاروخي من إيران (فيديو)

هل تنهي إيفا بايور كابوس دوري أبطال أوروبا؟
2026-05-23

هل تنهي إيفا بايور كابوس دوري أبطال أوروبا؟

فيديو - هدف بوتياس الأجمل في دوري أبطال أوروبا للسيدات

رياضة

كرة القدم

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

أليكسيا بوتياس

بايرن ميونيخ

برشلونة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - هكذا خدع مشجع كريستال بالاس رجال الأمن
دوري الأبطال: مالك أرسنال يهدي لاعبيه سيارة رولز رويس؟

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - جمهور البوسنة يهتف لفلسطين قبل مواجهة مقدونيا
02:07

فيديو - جمهور البوسنة يهتف لفلسطين قبل مواجهة مقدونيا

التعادل السلبي بين منتخب البوسنة ومنتخب مقدونيا الشمالية

02:07

فيديو - جمهور البوسنة يهتف لفلسطين قبل مواجهة مقدونيا

التعادل السلبي بين منتخب البوسنة ومنتخب مقدونيا الشمالية

الشرطة الإنجليزية توقف رحيم ستيرلينغ
02:05

الشرطة الإنجليزية توقف رحيم ستيرلينغ

يملك ستيرلينغ مسيرة بارزة في الكرة الإنجليزية

02:05

الشرطة الإنجليزية توقف رحيم ستيرلينغ

يملك ستيرلينغ مسيرة بارزة في الكرة الإنجليزية

فيديو - أطفال يحقّقون أحلامهم بلقاء نجوم أرسنال
01:53

فيديو - أطفال يحقّقون أحلامهم بلقاء نجوم أرسنال

عاش عدد من الأطفال تجربة استثنائية وخاصّة

01:53

فيديو - أطفال يحقّقون أحلامهم بلقاء نجوم أرسنال

عاش عدد من الأطفال تجربة استثنائية وخاصّة

اخترنا لك
فيديو - جمهور البوسنة يهتف لفلسطين قبل مواجهة مقدونيا
02:07
الشرطة الإنجليزية توقف رحيم ستيرلينغ
02:05
فيديو - أطفال يحقّقون أحلامهم بلقاء نجوم أرسنال
01:53
فيديو - هكذا خدع مشجع كريستال بالاس رجال الأمن
01:52

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026