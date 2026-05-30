فيديو - هدف بوتياس الأجمل في دوري أبطال أوروبا للسيدات

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
(UEFA) هدف أليكسيا بوتياس في مرمى بايرن ميونيخ، في فوز برشلونة إياباً (4-2) في نصف النهائي، كأفضل هدف في دوري أبطال أوروبا
للسيدات لهذا الموسم، بعد اللقطة الفنية الرائعة التي خطفت أنظار الجماهير خلال مشوار فريقها نحو اللقب الأوروبي
.
وأظهرت النجمة
الإسبانية مهارتها المعتادة بتسديدة مذهلة أكدت من خلالها قيمتها كواحدة من أعظم لاعبات كرة القدم
النسائية في العالم
.
وتوّج الموسم الاستثنائي لبوتياس بحصد جائزة أفضل لاعبة في البطولة، بعدما لعبت دورًا محوريًا في تتويج برشلونة بلقب دوري
الأبطال للمرة الرابعة في تاريخه، على حساب ليون الفرنسي (4-0)، قبل أن تقرر الرحيل عن النادي الكتالوني بعد سيل من الإنجازات.
وحازت بوتياس، 32 عاماً، على الكرة
الذهبية مرتين، وفازت مع برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا
أربع مرات ولقب الدوري الاسباني
عشر مرات ولقب كأس الملكة عشر مرات ولقب السوبر الاسباني أربع مرات.