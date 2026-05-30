فيديو - هدف بوتياس الأجمل في دوري أبطال أوروبا للسيدات

⚽️ Alexia Putellas’ goal against Bayern Munich has been named the UEFA Women’s Champions League Goal of the Tournament. pic.twitter.com/haOdYRv5ev — Barça Femení (@BarcaFem) May 29, 2026

اختار (UEFA) هدف أليكسيا بوتياس في مرمى بايرن ميونيخ، في فوز برشلونة إياباً (4-2) في نصف النهائي، كأفضل هدف في للسيدات لهذا الموسم، بعد اللقطة الفنية الرائعة التي خطفت أنظار الجماهير خلال مشوار فريقها نحو اللقب .وأظهرت الإسبانية مهارتها المعتادة بتسديدة مذهلة أكدت من خلالها قيمتها كواحدة من أعظم لاعبات النسائية في .وتوّج الموسم الاستثنائي لبوتياس بحصد جائزة أفضل لاعبة في البطولة، بعدما لعبت دورًا محوريًا في تتويج برشلونة بلقب الأبطال للمرة الرابعة في تاريخه، على حساب ليون الفرنسي (4-0)، قبل أن تقرر الرحيل عن النادي الكتالوني بعد سيل من الإنجازات.وحازت بوتياس، 32 عاماً، على الذهبية مرتين، وفازت مع برشلونة بلقب دوري أبطال أربع مرات ولقب الدوري عشر مرات ولقب كأس الملكة عشر مرات ولقب السوبر الاسباني أربع مرات.