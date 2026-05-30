فيديو - هكذا خدع مشجع كريستال بالاس رجال الأمن

أصبح أحد مشجعي كريستال بالاس حديث الجماهير بعدما ابتكر طريقة ذكية لإدخال علمه إلى الملعب في مدينة لايبزيغ الألمانية
وبحسب ما ظهر في الفيديو المتداول، كانت لوائح التنظيم تمنع إدخال الأعلام الكبيرة إلى المدرجات، ما دفع المشجع إلى لفّ العلم
بالكامل حول جسده تحت الملابس قبل التوجه إلى الاستاد.
المفاجأة أن الخطة نجحت بالفعل، حيث تمكن من تجاوز التفتيش والدخول إلى المدرجات حاملاً علمه، قبل أن يكشف عنه لاحقًا وسط أجواء احتفالية بين جماهير كريستال بالاس.
المقطع انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي
، واعتبره كثيرون واحدًا من أكثر المواقف الطريفة والإبداعية التي رافقت الجماهير الإنجليزية
في النهائيات الأوروبية هذا الموسم.
وفي النهاية، لم ينتصر كريستال بالاس فقط داخل الملعب على رايو فاييكانو الاسباني
(1-0)، وأحرز لقب دوري
المؤتمر الأوروبي
، بل إن أحد مشجعيه فاز أيضًا بمعركته الخاصة مع قوانين إدخال الأعلام.