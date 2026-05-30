فيديو - هكذا خدع مشجع كريستال بالاس رجال الأمن

🇩🇪🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Este muchacho de Crystal Palace mostró como tuvo que llevar su trapo a la final Conference League.



En Leipzig no estaban permitidas las banderas de cierto tamaño, así que se la enrollo en el cuerpo y se fue a la cancha.



PD: SI, la pudo ingresar gracias a esto. pic.twitter.com/zEOqFIJ28R — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) May 29, 2026

أصبح أحد مشجعي كريستال بالاس حديث الجماهير بعدما ابتكر طريقة ذكية لإدخال علمه إلى الملعب في مدينة لايبزيغ .وبحسب ما ظهر في الفيديو المتداول، كانت لوائح التنظيم تمنع إدخال الأعلام الكبيرة إلى المدرجات، ما دفع المشجع إلى لفّ بالكامل حول جسده تحت الملابس قبل التوجه إلى الاستاد.المفاجأة أن الخطة نجحت بالفعل، حيث تمكن من تجاوز التفتيش والدخول إلى المدرجات حاملاً علمه، قبل أن يكشف عنه لاحقًا وسط أجواء احتفالية بين جماهير كريستال بالاس.المقطع انتشر بشكل واسع على ، واعتبره كثيرون واحدًا من أكثر المواقف الطريفة والإبداعية التي رافقت الجماهير في النهائيات الأوروبية هذا الموسم.وفي النهاية، لم ينتصر كريستال بالاس فقط داخل الملعب على رايو فاييكانو (1-0)، وأحرز لقب المؤتمر ، بل إن أحد مشجعيه فاز أيضًا بمعركته الخاصة مع قوانين إدخال الأعلام.