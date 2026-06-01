وفاة مأساوية للاعب فريق كرة قدم إسكتلندي شاب

وقع أثناء محاولته استعادة هاتفه المحمول

توفي الاسكتلندي توماس رينولدز، لاعب فريق جامعة غلاسكو ، بعد سقوطه المأساوي من أحد الجسور في مدينة غلاسكو، في حادث أليم أوضحت عائلته أنّه وقع أثناء محاولته استعادة هاتفه المحمول الذي سقط منه بالخطأ.

وكان رينولدز، البالغ من العمر 21 عامًا، يدرس تخصّص في جامعة غلاسكو، وذلك بعدما انتقل إلى المدينة قبل نحو ثلاث سنوات قادمًا من إدنبرة.

وإلى جانب تفوّقه الأكاديمي، تألّق رينولدز في المجال الرياضي، حيث لعب في مركز الظهير الأيمن ضمن صفوف فريق الجامعة، وسبق له أيضًا الدفاع عن ألوان نادي هاتشيسون فالي في اسكتلندا.

وأوضحت شقيقته إيلين رينولدز أنّ شقيقها كان في عداد المفقودين طوال ، قبل أن تتمكن قوّات الشرطة من العثور على جثمانه.

وأشارت، وفقًا لما نقلته ، إلى أنّ التحقيقات الأوّليّة للشرطة ترجّح أنّه أسقط هاتفه وحاول الوصول إليه، قبل أن يفقد توازنه ويهوي من أعلى .







