عاجل
الخارجية الكويتية: استمرار الاعتداءات الإيرانية وتكرارها يقوض جهود خفض التوتر
الخارجية الكويتية: استمرار الاعتداءات الإيرانية وتكرارها يقوض جهود خفض التوتر
مراسل الجديد: غارة العدوسية - البراك (قضاء صيدا)
مراسل الجديد: غارة العدوسية - البراك (قضاء صيدا)
مراسل الجديد: غارة على بلدة المروانية قضاء صيدا
مراسل الجديد: غارة على بلدة المروانية قضاء صيدا
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
25 o
AlJadeedTv
البقاع
24 o
AlJadeedTv
الجنوب
23 o
AlJadeedTv
الشمال
25 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
22 o
AlJadeedTv
كسروان
23 o
AlJadeedTv
متن
23 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

وفاة مأساوية للاعب فريق كرة قدم إسكتلندي شاب

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
وفاة مأساوية للاعب فريق كرة قدم إسكتلندي شاب
A-
A+

كرة القدم

2026-06-01 | 00:17
وفاة مأساوية للاعب فريق كرة قدم إسكتلندي شاب

وقع أثناء محاولته استعادة هاتفه المحمول

توفي الاسكتلندي توماس رينولدز، لاعب فريق جامعة غلاسكو لكرة القدم، بعد سقوطه المأساوي من أحد الجسور في مدينة غلاسكو، في حادث أليم أوضحت عائلته أنّه وقع أثناء محاولته استعادة هاتفه المحمول الذي سقط منه بالخطأ.
وكان رينولدز، البالغ من العمر 21 عامًا، يدرس تخصّص إدارة الأعمال في جامعة غلاسكو، وذلك بعدما انتقل إلى المدينة قبل نحو ثلاث سنوات قادمًا من العاصمة إدنبرة. 
وإلى جانب تفوّقه الأكاديمي، تألّق رينولدز في المجال الرياضي، حيث لعب في مركز الظهير الأيمن ضمن صفوف فريق الجامعة، وسبق له أيضًا الدفاع عن ألوان نادي هاتشيسون فالي في اسكتلندا.
وأوضحت شقيقته إيلين رينولدز أنّ شقيقها كان في عداد المفقودين طوال اليوم، قبل أن تتمكن قوّات الشرطة من العثور على جثمانه.
وأشارت، وفقًا لما نقلته وسائل الإعلام البريطانية، إلى أنّ التحقيقات الأوّليّة للشرطة ترجّح أنّه أسقط هاتفه وحاول الوصول إليه، قبل أن يفقد توازنه ويهوي من أعلى الجسر.



مقالات ذات صلة

مقتل لاعب كرة قدم كولومبي شاب
2026-03-25

مقتل لاعب كرة قدم كولومبي شاب

فيديو - حادثة مأساوية تهزّ كرة القدم في بيرو
2026-04-04

فيديو - حادثة مأساوية تهزّ كرة القدم في بيرو

وفاة المنشد الأردني رأفت عواد إثر حادث سير مأساوي
2026-05-27

وفاة المنشد الأردني رأفت عواد إثر حادث سير مأساوي

فيديو - اشتباك بالأيدي بين لاعب ومشجع عقب هزيمة فريقهما
2026-04-20

فيديو - اشتباك بالأيدي بين لاعب ومشجع عقب هزيمة فريقهما

وفاة مأساوية للاعب فريق كرة قدم إسكتلندي شاب

رياضة

كرة القدم

توماس رينولدز

جامعة غلاسكو

العودة الى الأعلى
Aljadeed
غضب جماهيري واسع يلاحق إدارة ميلان ومطالبات برحيل زلاتان
فيديو - توقيفات وأعمال شغب رافقت احتفالات أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي

اقرأ ايضا في كرة القدم

مدافع مانشستر سيتي ينفي خيانة شريكته مايا
00:30

مدافع مانشستر سيتي ينفي خيانة شريكته مايا

خرج مدافع مانشستر سيتي عن صمته للرد على الشائعات

00:30

مدافع مانشستر سيتي ينفي خيانة شريكته مايا

خرج مدافع مانشستر سيتي عن صمته للرد على الشائعات

منح فرناندو مورينتس ميدالية كاستيا لا مانتشا الذهبية لعام 2026
00:21

منح فرناندو مورينتس ميدالية كاستيا لا مانتشا الذهبية لعام 2026

تُعد هذه الميدالية أرفع وسام رسمي يمنحه إقليم كاستيا

00:21

منح فرناندو مورينتس ميدالية كاستيا لا مانتشا الذهبية لعام 2026

تُعد هذه الميدالية أرفع وسام رسمي يمنحه إقليم كاستيا

بودولسكي يعتزل مع ألقاب بالجملة وثروة تُقد!ر بـ207 ملايين يورو
00:19

بودولسكي يعتزل مع ألقاب بالجملة وثروة تُقد!ر بـ207 ملايين يورو

مسيرة حافلة شهدت تتويجه بكأس العالم 2014

00:19

بودولسكي يعتزل مع ألقاب بالجملة وثروة تُقد!ر بـ207 ملايين يورو

مسيرة حافلة شهدت تتويجه بكأس العالم 2014

اخترنا لك
مدافع مانشستر سيتي ينفي خيانة شريكته مايا
00:30
منح فرناندو مورينتس ميدالية كاستيا لا مانتشا الذهبية لعام 2026
00:21
بودولسكي يعتزل مع ألقاب بالجملة وثروة تُقد!ر بـ207 ملايين يورو
00:19
غضب جماهيري واسع يلاحق إدارة ميلان ومطالبات برحيل زلاتان
00:18

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026