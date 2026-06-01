وفاة مأساوية للاعب فريق كرة قدم إسكتلندي شاب

توفي الاسكتلندي توماس رينولدز، لاعب فريق جامعة غلاسكو لكرة القدم
، بعد سقوطه المأساوي من أحد الجسور في مدينة غلاسكو، في حادث أليم أوضحت عائلته أنّه وقع أثناء محاولته استعادة هاتفه المحمول الذي سقط منه بالخطأ.
وكان رينولدز، البالغ من العمر 21 عامًا، يدرس تخصّص إدارة الأعمال
في جامعة غلاسكو، وذلك بعدما انتقل إلى المدينة قبل نحو ثلاث سنوات قادمًا من العاصمة
إدنبرة.
وإلى جانب تفوّقه الأكاديمي، تألّق رينولدز في المجال الرياضي، حيث لعب في مركز الظهير الأيمن ضمن صفوف فريق الجامعة، وسبق له أيضًا الدفاع عن ألوان نادي هاتشيسون فالي في اسكتلندا.
وأوضحت شقيقته إيلين رينولدز أنّ شقيقها كان في عداد المفقودين طوال اليوم
، قبل أن تتمكن قوّات الشرطة من العثور على جثمانه.
وأشارت، وفقًا لما نقلته وسائل الإعلام البريطانية
، إلى أنّ التحقيقات الأوّليّة للشرطة ترجّح أنّه أسقط هاتفه وحاول الوصول إليه، قبل أن يفقد توازنه ويهوي من أعلى الجسر
.