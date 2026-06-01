غضب جماهيري واسع يلاحق إدارة ميلان ومطالبات برحيل زلاتان

صعّدت جماهير نادي من وتيرة احتجاجاتها الغاضبة ضد ، موجهة رسائل شديدة اللهجة إلى الوجوه البارزة في القيادة الرياضية، وتصدّر القائمة المستشار زلاتان إبراهيموفيتش ورئيس النادي باولو سكاروني، وعدّة أسماء أخرى مرتبطة بإدارة شؤون الفريق.

وتأتي هذه الموجة العارمة من الغضب عقب موسم محبط، وسط انتقادات لطريقة إدارة المشروع الرياضي وتراجع النتائج.

ورفعت الجماهير شعارات صريحة تطالب برحيل المسؤولين عن إدارة النادي، كما ظهرت عبارات هجومية على جدران المدينة تطالبهم بالخروج الفوري من ميلان، تعبيراً عن الرفض القاطع للوضع الحالي وتخبّط الإدارة.

ولم تقتصر الاحتجاجات، بحسب تقارير أوروبية، على الإدارة التنفيذية، بل طالت أيضاً إبراهيموفيتش، رغم مكانته التاريخية كأحد أبرز اللاعبين السابقين في النادي، حيث بات جزءاً من الغضب بسبب دوره الاستشاري الحالي.

وتعكس هذه الرسائل الغاضبة من الشرخ الواضح والعميق بين المدرجات والإدارة، في وقت تطالب فيه الجماهير بإحداث تغييرات جذرية وشاملة تعيد للفريق هويته التنافسية، وتضع حداً للتراجع الكبير في مستوى القرارات الرياضية.





