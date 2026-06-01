عاجل
الخارجية الكويتية: استمرار الاعتداءات الإيرانية وتكرارها يقوض جهود خفض التوتر
الخارجية الكويتية: استمرار الاعتداءات الإيرانية وتكرارها يقوض جهود خفض التوتر
مراسل الجديد: غارة العدوسية - البراك (قضاء صيدا)
مراسل الجديد: غارة العدوسية - البراك (قضاء صيدا)
مراسل الجديد: غارة على بلدة المروانية قضاء صيدا
مراسل الجديد: غارة على بلدة المروانية قضاء صيدا
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
25 o
AlJadeedTv
البقاع
24 o
AlJadeedTv
الجنوب
23 o
AlJadeedTv
الشمال
25 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
22 o
AlJadeedTv
كسروان
23 o
AlJadeedTv
متن
23 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

بودولسكي يعتزل مع ألقاب بالجملة وثروة تُقد!ر بـ207 ملايين يورو

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بودولسكي يعتزل مع ألقاب بالجملة وثروة تُقد!ر بـ207 ملايين يورو
A-
A+

كرة القدم

2026-06-01 | 00:19
بودولسكي يعتزل مع ألقاب بالجملة وثروة تُقد!ر بـ207 ملايين يورو

مسيرة حافلة شهدت تتويجه بكأس العالم 2014

أعلن النجم الألماني لوكاس بودولسكي اعتزاله كرة القدم، واضعا حدا لمسيرة حافلة امتدت لأكثر من عقدين شهدت تتويجه بكأس العالم 2014 مع منتخب ألمانيا ومروره بعدد من أبرز الأندية الأوروبية.
لكن قصة بودولسكي لم تتوقف عند المستطيل الأخضر، إذ نجح في بناء إمبراطورية تجارية ضخمة جعلته واحدا من أنجح الرياضيين خارج الملاعب.
ويمتلك المهاجم السابق أكثر من 30 مطعما للكباب في ألمانيا ضمن سلسلة مطاعمه الشهيرة، وتُقدّر ثروته بحوالي 207 ملايين يورو، وفق تقارير إعلامية.
ولم يقتصر استثماره على قطاع المطاعم، حيث يملك أيضا علامة تجارية للآيس كريم، ومهرجانا موسيقيا، بالإضافة إلى مركز رياضي متكامل، ما جعله نموذجا للاعب الذي نجح في التخطيط لحياته بعد الاعتزال.
وحصد بودولسكي، 40 عاماً، خلال مسيرته، جملة من الألقاب، بطل العالم 2014، والثالث مرتين (2006 و2010)، ووصيف أوروبا 2008، وثالث العالم 2005.
ومع الأندية، حصد لقب بطل ألمانيا وحامل الكأس مع بايرن ميونيخ مرة، وكأس الاتحاد مع أرسنال مرة، وكأس تركيا مرة وكأس السوبر مرتين مع غلطة سراي، وكأس الملك مرة مع فيسيل كوبي الياباني، وكأس بولندا مع غورنيك هذا الموسم.


مقالات ذات صلة

إيطاليا سترسل 30 طنا مساعدات الى لبنان و10 ملايين يورو دعم انساني
2026-03-13

إيطاليا سترسل 30 طنا مساعدات الى لبنان و10 ملايين يورو دعم انساني

هبة أوروبية بقيمة 45 مليون يورو للبنان
2026-04-29

هبة أوروبية بقيمة 45 مليون يورو للبنان

الرئيس سلام: لبنان يحتاج إلى 500 مليون يورو لمواجهة الأزمة الإنسانية في الاشهر الستة المقبلة
2026-04-21

الرئيس سلام: لبنان يحتاج إلى 500 مليون يورو لمواجهة الأزمة الإنسانية في الاشهر الستة المقبلة

بوتافوغو يقاضي أولمبيك ليون مطالباً بـ 125 مليون يورو
2026-04-08

بوتافوغو يقاضي أولمبيك ليون مطالباً بـ 125 مليون يورو

بودولسكي يعتزل مع ألقاب بالجملة وثروة تُقد!ر بـ207 ملايين يورو

رياضة

كرة القدم

لوكاس بودولسكي

كأس العالم

منتخب ألمانيا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
منح فرناندو مورينتس ميدالية كاستيا لا مانتشا الذهبية لعام 2026
غضب جماهيري واسع يلاحق إدارة ميلان ومطالبات برحيل زلاتان

اقرأ ايضا في كرة القدم

مدافع مانشستر سيتي ينفي خيانة شريكته مايا
00:30

مدافع مانشستر سيتي ينفي خيانة شريكته مايا

خرج مدافع مانشستر سيتي عن صمته للرد على الشائعات

00:30

مدافع مانشستر سيتي ينفي خيانة شريكته مايا

خرج مدافع مانشستر سيتي عن صمته للرد على الشائعات

منح فرناندو مورينتس ميدالية كاستيا لا مانتشا الذهبية لعام 2026
00:21

منح فرناندو مورينتس ميدالية كاستيا لا مانتشا الذهبية لعام 2026

تُعد هذه الميدالية أرفع وسام رسمي يمنحه إقليم كاستيا

00:21

منح فرناندو مورينتس ميدالية كاستيا لا مانتشا الذهبية لعام 2026

تُعد هذه الميدالية أرفع وسام رسمي يمنحه إقليم كاستيا

غضب جماهيري واسع يلاحق إدارة ميلان ومطالبات برحيل زلاتان
00:18

غضب جماهيري واسع يلاحق إدارة ميلان ومطالبات برحيل زلاتان

صعّدت جماهير نادي ميلان من وتيرة احتجاجاتها الغاضبة

00:18

غضب جماهيري واسع يلاحق إدارة ميلان ومطالبات برحيل زلاتان

صعّدت جماهير نادي ميلان من وتيرة احتجاجاتها الغاضبة

اخترنا لك
مدافع مانشستر سيتي ينفي خيانة شريكته مايا
00:30
منح فرناندو مورينتس ميدالية كاستيا لا مانتشا الذهبية لعام 2026
00:21
غضب جماهيري واسع يلاحق إدارة ميلان ومطالبات برحيل زلاتان
00:18
وفاة مأساوية للاعب فريق كرة قدم إسكتلندي شاب
00:17

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026