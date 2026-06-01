بودولسكي يعتزل مع ألقاب بالجملة وثروة تُقد!ر بـ207 ملايين يورو

أعلن النجم الألماني لوكاس بودولسكي اعتزاله كرة القدم
، واضعا حدا لمسيرة حافلة امتدت لأكثر من عقدين شهدت تتويجه بكأس العالم
2014 مع منتخب ألمانيا ومروره بعدد من أبرز الأندية الأوروبية.
لكن قصة بودولسكي لم تتوقف عند المستطيل الأخضر، إذ نجح في بناء إمبراطورية تجارية ضخمة جعلته واحدا من أنجح الرياضيين خارج الملاعب.
ويمتلك المهاجم السابق أكثر من 30 مطعما للكباب في ألمانيا ضمن سلسلة مطاعمه الشهيرة، وتُقدّر ثروته بحوالي 207 ملايين يورو، وفق تقارير إعلامية.
ولم يقتصر استثماره على قطاع المطاعم، حيث يملك أيضا علامة تجارية للآيس كريم
، ومهرجانا موسيقيا، بالإضافة إلى مركز رياضي
متكامل، ما جعله نموذجا للاعب الذي نجح في التخطيط لحياته بعد الاعتزال.
وحصد بودولسكي، 40 عاماً، خلال مسيرته، جملة من الألقاب، بطل العالم 2014، والثالث مرتين (2006 و2010)، ووصيف أوروبا
2008، وثالث العالم 2005.
ومع الأندية، حصد لقب بطل ألمانيا وحامل الكأس مع بايرن ميونيخ مرة، وكأس الاتحاد
مع أرسنال مرة، وكأس تركيا
مرة وكأس السوبر مرتين مع غلطة سراي، وكأس الملك مرة مع فيسيل كوبي الياباني، وكأس بولندا مع غورنيك هذا الموسم.