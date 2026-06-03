جماهير سلتيك تعترض على كين بسبب فلسطين

أعلنت رفضها احتمال تعيين كين مدربًا جديدًا للفريق

أصدرت مجموعة "جماهير من أجل تحرير " بيانًا أعلنت فيه رفضها احتمال تعيين كين مدربًا جديدًا للفريق، في ظل التقارير التي ربطت المهاجم الأيرلندي السابق بالمنصب، خلفًا للمدرب الحالي.

وذكرت صحيفة The42 أن كين أجرى محادثات مرتبطة بإمكانية تولي المهمة، مع بقاء مارتن أونيل ضمن الأسماء المطروحة لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

وجاء اعتراض المجموعة على خلفية تجربة كين السابقة مع مكابي ، حيث تولى تدريب الفريق خلال موسم 2023-2024، وقاده إلى ثنائية الدوري والكأس قبل رحيله عن المنصب. واعتبرت المجموعة أنّ تعيينه سيكون خطوة مثيرة للانقسام داخل جماهير سلتيك، بسبب الموقف التاريخي لقطاع واسع من مشجعي النادي الداعم للقضية .

وكان كين قد دافع سابقًا عن قراره الاستمرار مع مكابي تل أبيب خلال الحرب في غزة، قائلًا إن لديه "واجب رعاية تجاه جهازه الفني ولاعبيه، وإنه أراد الوقوف إلى جانب العاملين معه حتى نهاية الموسم".

ولم يعلن سلتيك رسميًا حتى الآن تعيين كين، لكن اسمه بات من أبرز المرشحين في الإعلام والأيرلندي، ما فتح نقاشًا واسعًا بين الجماهير حول البعد الرياضي والسياسي للقرار المحتمل.







