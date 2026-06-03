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جماهير سلتيك تعترض على كين بسبب فلسطين

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جماهير سلتيك تعترض على كين بسبب فلسطين
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كرة القدم

2026-06-03 | 01:15
جماهير سلتيك تعترض على كين بسبب فلسطين

أعلنت رفضها احتمال تعيين روبي كين مدربًا جديدًا للفريق

أصدرت مجموعة "جماهير سلتيك من أجل تحرير فلسطين" بيانًا أعلنت فيه رفضها احتمال تعيين روبي كين مدربًا جديدًا للفريق، في ظل التقارير التي ربطت المهاجم الأيرلندي السابق بالمنصب، خلفًا للمدرب الحالي. 
وذكرت صحيفة The42 أن كين أجرى محادثات مرتبطة بإمكانية تولي المهمة، مع بقاء مارتن أونيل ضمن الأسماء المطروحة لقيادة الفريق في الموسم المقبل.
وجاء اعتراض المجموعة على خلفية تجربة كين السابقة مع مكابي تل أبيب، حيث تولى تدريب الفريق الإسرائيلي خلال موسم 2023-2024، وقاده إلى ثنائية الدوري والكأس قبل رحيله عن المنصب. واعتبرت المجموعة أنّ تعيينه سيكون خطوة مثيرة للانقسام داخل جماهير سلتيك، بسبب الموقف التاريخي لقطاع واسع من مشجعي النادي الداعم للقضية الفلسطينية.
وكان كين قد دافع سابقًا عن قراره الاستمرار مع مكابي تل أبيب خلال الحرب في غزة، قائلًا إن لديه "واجب رعاية تجاه جهازه الفني ولاعبيه، وإنه أراد الوقوف إلى جانب العاملين معه حتى نهاية الموسم".
ولم يعلن سلتيك رسميًا حتى الآن تعيين كين، لكن اسمه بات من أبرز المرشحين في الإعلام البريطاني والأيرلندي، ما فتح نقاشًا واسعًا بين الجماهير حول البعد الرياضي والسياسي للقرار المحتمل.



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جماهير سلتيك تعترض على كين بسبب فلسطين

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