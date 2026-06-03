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جون بارنز يكشف عن معركته مع السرطان

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جون بارنز يكشف عن معركته مع السرطان
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كرة القدم

2026-06-03 | 01:16
جون بارنز يكشف عن معركته مع السرطان

معركة صحية خاضها بعيدًا عن الأضواء

كشف جون بارنز، أسطورة ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق، عن معركة صحية خاضها بعيدًا عن الأضواء، بعدما أعلن إصابته السابقة بالسرطان وخضوعه لجراحة استئصال البروستاتا، مؤكّدًا أنّ كثيرين لم يكونوا يعرفون بما مرّ به.
وتحدث بارنز، البالغ 62 عامًا، أن الفحوصات أظهرت إصابته بالمرض، قبل أن يخضع للعلاج الجراحي. وأوضح أنه بات الآن بحالة جيدة، وأن مستويات فحص PSA لديه طبيعية، مستغلًا ظهوره للدعوة إلى كسر حاجز الصمت حول صحة الرجال وسرطان البروستاتا.
وشدد نجم ليفربول السابق على أنّ الحديث عن هذا النوع من الأمراض يجب ألّا يبقى محاطًا بالحرج أو الخوف، معتبرًا أنّ طلب الفحص والعلاج لا ينتقص من صورة الرجل أو قوته. 
كما دعا الرجال، وخصوصًا من الفئات الأكثر عرضة للخطر، إلى عدم تجاهل الفحوصات الطبية عند ظهور مؤشرات تستدعي المتابعة.
ويُعد بارنز أحد أبرز نجوم الكرة الإنجليزية في الثمانينيات والتسعينيات، إذ تألق مع واتفورد ثم ليفربول، وحقق مع "الريدز" ألقابًا محلية بارزة، كما مثّل منتخب إنجلترا في 79 مباراة دولية. 


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