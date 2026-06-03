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برشلونة يخطف موهبة جيرونا قبل الريال والسيتي

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برشلونة يخطف موهبة جيرونا قبل الريال والسيتي
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كرة القدم

2026-06-03 | 01:17
برشلونة يخطف موهبة جيرونا قبل الريال والسيتي

في خطوة جديدة لتعزيز أكاديمية "لا ماسيا"

اقترب نادي برشلونة من ضمّ إنزو بيريز، لاعب وسط جيرونا البالغ 14 عامًا، في خطوة جديدة لتعزيز أكاديمية "لا ماسيا" بأحد أبرز المواهب الصاعدة في كتالونيا. 
ووفقًا لما أورده الصحفي جاومي مارسيه في صحيفة  سبورت، فقد نجح برشلونة في حسم السباق على اللاعب رغم اهتمام أندية كبرى، من بينها ريال مدريد وأتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي وفياريال.
وينتمي بيريز إلى جيل 2012، ويلعب في مركز المحور، وقد برز هذا الموسم مع فريق جيرونا تحت 14 عامًا، بعدما شارك في 29 مباراة بالدوري وسجل 11 هدفًا، رغم أنّ مركزه الأساسي ليس هجوميًا، كما ساهم في تتويج فريقه بلقب الدوري، وشارك أيضًا في مباراتين مع فريق الكاديت في النادي.
ولا تُعدّ عودة بيريز إلى برشلونة تجربة أولى له داخل النادي، إذ سبق له اللعب بألوان "البلوغرانا" بين عامي 2020 و2023 في مرحلة كرة القدم السباعية، قبل أن يغادر إلى جيمناستيك مانريسا، ثم ينتقل لاحقًا إلى جيرونا.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة برشلونة المستمرّة في تدعيم فرق الفئات السنية، خاصة بعد نجاح "لا ماسيا" في تقديم أسماء مؤثرة للفريق الأول خلال السنوات الأخيرة، مثل لامين يامال، باو كوبارسي، غافي ومارك برنال.


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