جوائز مالية قياسية لمونديال 2026

مع توسّع البطولة إلى 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخها

كشف الدولي "فيفا" عن جوائز 2026، مع توسّع البطولة إلى 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخها.

ووفقًا لبيان رسمي صادر عن فيفا، سيبلغ إجمالي الجوائز المرتبطة بالأداء الرياضي 655 مليون ، بزيادة كبيرة مقارنة بالنسخ السابقة، فيما يحصل بطل على 50 مليون دولار.

وبحسب التوزيع المعلن، سينال الوصيف 33 مليون دولار، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 29 مليونا، والرابع على 27 مليوناً.

أمّا المنتخبات التي تبلغ ربع النهائي، أي المراكز من 5 إلى 8، فستحصل على 19 مليون دولار لكلّ منها، فيما تنال المنتخبات التي تودّع من دور الـ16، أي المراكز من 9 إلى 16، مبلغ 15 مليون دولار لكلّ منتخب.

ولا يقتصر التوزيع على الأدوار المتقدّمة، إذ تحصل المنتخبات التي تخرج من دور الـ32 على 11 مليون دولار، مقابل 9 ملايين دولار للمنتخبات التي تنهي مشاركتها في دور ، وفق الجدول الرسمي لفيفا.

وتعكس هذه الأرقام التحوّل المالي الكبير للبطولة، التي ستقام في وكندا والمكسيك، وسط ترقّب واسع للنسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم من حيث عدد المنتخبات والمباريات.





