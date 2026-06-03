الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

جوائز مالية قياسية لمونديال 2026

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
جوائز مالية قياسية لمونديال 2026
A-
A+

كرة القدم

2026-06-03 | 01:18
جوائز مالية قياسية لمونديال 2026

مع توسّع البطولة إلى 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخها

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن جوائز كأس العالم 2026، مع توسّع البطولة إلى 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخها.
ووفقًا لبيان رسمي صادر عن فيفا، سيبلغ إجمالي الجوائز المرتبطة بالأداء الرياضي 655 مليون دولار، بزيادة كبيرة مقارنة بالنسخ السابقة، فيما يحصل بطل العالم على 50 مليون دولار.
وبحسب التوزيع المعلن، سينال الوصيف 33 مليون دولار، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 29 مليونا، والرابع على 27 مليوناً. 
أمّا المنتخبات التي تبلغ ربع النهائي، أي المراكز من 5 إلى 8، فستحصل على 19 مليون دولار لكلّ منها، فيما تنال المنتخبات التي تودّع من دور الـ16، أي المراكز من 9 إلى 16، مبلغ 15 مليون دولار لكلّ منتخب. 
ولا يقتصر التوزيع على الأدوار المتقدّمة، إذ تحصل المنتخبات التي تخرج من دور الـ32 على 11 مليون دولار، مقابل 9 ملايين دولار للمنتخبات التي تنهي مشاركتها في دور المجموعات، وفق الجدول الرسمي لفيفا.
وتعكس هذه الأرقام التحوّل المالي الكبير للبطولة، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسط ترقّب واسع للنسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم من حيث عدد المنتخبات والمباريات.


مقالات ذات صلة

"فيفا" يرفع ميزانية تعويضات الأندية في المونديال إلى رقم قياسي
2026-05-12

"فيفا" يرفع ميزانية تعويضات الأندية في المونديال إلى رقم قياسي

الجوائز المالية لأبطال الدوريات الكبرى تثير جدلاً واسعاً
2026-05-22

الجوائز المالية لأبطال الدوريات الكبرى تثير جدلاً واسعاً

ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2026 يكسر الأرقام القياسية
2026-03-20

ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2026 يكسر الأرقام القياسية

غوارديولا يودّع مانشستر سيتي بأرقام قياسية تاريخية
2026-05-26

غوارديولا يودّع مانشستر سيتي بأرقام قياسية تاريخية

جوائز مالية قياسية لمونديال 2026

رياضة

كرة القدم

الاتحاد الدولي لكرة القدم

فيفا

كأس العالم

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - قوس المياه يودّع "السيليساو" بحثا عن النجمة السادسة
برشلونة يخطف موهبة جيرونا قبل الريال والسيتي

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - قوس المياه يودّع "السيليساو" بحثا عن النجمة السادسة
01:30

فيديو - قوس المياه يودّع "السيليساو" بحثا عن النجمة السادسة

غادرت بعثة منتخب البرازيل مدينة ريو دي جانيرو متجهة إلى الولايات المتحدة

01:30

فيديو - قوس المياه يودّع "السيليساو" بحثا عن النجمة السادسة

غادرت بعثة منتخب البرازيل مدينة ريو دي جانيرو متجهة إلى الولايات المتحدة

برشلونة يخطف موهبة جيرونا قبل الريال والسيتي
01:17

برشلونة يخطف موهبة جيرونا قبل الريال والسيتي

في خطوة جديدة لتعزيز أكاديمية "لا ماسيا"

01:17

برشلونة يخطف موهبة جيرونا قبل الريال والسيتي

في خطوة جديدة لتعزيز أكاديمية "لا ماسيا"

جون بارنز يكشف عن معركته مع السرطان
01:16

جون بارنز يكشف عن معركته مع السرطان

معركة صحية خاضها بعيدًا عن الأضواء

01:16

جون بارنز يكشف عن معركته مع السرطان

معركة صحية خاضها بعيدًا عن الأضواء

اخترنا لك
فيديو - قوس المياه يودّع "السيليساو" بحثا عن النجمة السادسة
01:30
برشلونة يخطف موهبة جيرونا قبل الريال والسيتي
01:17
جون بارنز يكشف عن معركته مع السرطان
01:16
جماهير سلتيك تعترض على كين بسبب فلسطين
01:15

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026