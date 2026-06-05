سهم سبوتيفاي يسجّل ارتفاعا تاريخيا بنسبة 520% والسبب برشلونة

سجّل سهم شركة سبوتيفاي ارتفاعًا لافتًا واستثنائيًّا

سجّل سهم شركة سبوتيفاي ارتفاعًا لافتًا واستثنائيًّا في الأسواق المالية منذ إبرام شراكتها التجاريّة الاستراتيجيّة مع نادي الإسباني في عام 2022، في صفقة عالميّة كبرى تُعدّ من أبرز الشراكات التي جمعت بين عالمي وصناعة الموسيقى والترفيه.

وأظهرت بيانات التداول قفزة هائلة في قيمة سهم الشركة، حيث ارتفع من مستويات قاربت 79 دولارًا في عام 2022 ليبلغ نحو 494 دولارًا في أحدث التداولات، بزيادة تتجاوز 6 أضعاف وبنسبة نمو تقارب 520%.

ويعكس هذا الصعود القياسي التحسّن الكبير في الأداء الاقتصادي للشركة خلال السنوات ، رغم صعوبة الجزم بأن الشراكة الرياضية هي السبب المباشر الوحيد لهذا الارتفاع الواضح.

وكانت سبوتيفاي قد أعلنت عن شراكتها مع النادي في آذار - مارس من عام 2022، لتدخل حيز التنفيذ رسميًّا في 1 - يوليو من العام ذاته، وتصبح الشريك وشريك البث الصوتي.

وتشمل الاتفاقية رعاية قمصان الفريقين الأوّلين للرجال والسيدات، إضافة إلى حقوق التسمية التاريخية لملعب سبوتيفاي كامب نو الممتدة حتى عام 2034.

وفي تشرين الأول - أكتوبر من عام 2025، تم الإعلان عن تمديد رعاية القمصان حتى عام 2030، علما أن تقارير إعلامية قدرت قيمة حقوق تسمية الملعب بنحو 20 مليون سنويًّا، بينما لم يعلن الطرفان رسميًّا عن كامل التفاصيل المالية المرتبطة بالاتفاقية.





