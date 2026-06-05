الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

سهم سبوتيفاي يسجّل ارتفاعا تاريخيا بنسبة 520% والسبب برشلونة

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
سهم سبوتيفاي يسجّل ارتفاعا تاريخيا بنسبة 520% والسبب برشلونة
A-
A+

كرة القدم

2026-06-05 | 01:25
سهم سبوتيفاي يسجّل ارتفاعا تاريخيا بنسبة 520% والسبب برشلونة

سجّل سهم شركة سبوتيفاي ارتفاعًا لافتًا واستثنائيًّا

سجّل سهم شركة سبوتيفاي ارتفاعًا لافتًا واستثنائيًّا في الأسواق المالية منذ إبرام شراكتها التجاريّة الاستراتيجيّة مع نادي برشلونة الإسباني في عام 2022، في صفقة عالميّة كبرى تُعدّ من أبرز الشراكات التي جمعت بين عالمي كرة القدم وصناعة الموسيقى والترفيه. 
وأظهرت بيانات التداول قفزة هائلة في قيمة سهم الشركة، حيث ارتفع من مستويات قاربت 79 دولارًا في عام 2022 ليبلغ نحو 494 دولارًا في أحدث التداولات، بزيادة تتجاوز 6 أضعاف وبنسبة نمو تقارب 520%. 
ويعكس هذا الصعود القياسي التحسّن الكبير في الأداء الاقتصادي للشركة خلال السنوات الأخيرة، رغم صعوبة الجزم بأن الشراكة الرياضية هي السبب المباشر الوحيد لهذا الارتفاع الواضح. 
وكانت سبوتيفاي قد أعلنت عن شراكتها مع النادي في آذار - مارس من عام 2022، لتدخل حيز التنفيذ رسميًّا في 1 تموز - يوليو من العام ذاته، وتصبح الشريك الرئيسي وشريك البث الصوتي. 
وتشمل الاتفاقية رعاية قمصان الفريقين الأوّلين للرجال والسيدات، إضافة إلى حقوق التسمية التاريخية لملعب سبوتيفاي كامب نو الممتدة حتى عام 2034. 
وفي تشرين الأول - أكتوبر من عام 2025، تم الإعلان عن تمديد رعاية القمصان حتى عام 2030، علما أن تقارير إعلامية قدرت قيمة حقوق تسمية الملعب بنحو 20 مليون يورو سنويًّا، بينما لم يعلن الطرفان رسميًّا عن كامل التفاصيل المالية المرتبطة بالاتفاقية.


مقالات ذات صلة

برشلونة يسجل سابقة تاريخية في الليغا
2026-03-16

برشلونة يسجل سابقة تاريخية في الليغا

بالأرقام.. أسعار المحروقات تُسجل ارتفاعًا جديدًا
2026-03-31

بالأرقام.. أسعار المحروقات تُسجل ارتفاعًا جديدًا

فايننشال تايمز: ارتفاع أسعار النفط بنسبة 6% لتصل إلى أكثر من 114 دولارا للبرميل
2026-05-04

فايننشال تايمز: ارتفاع أسعار النفط بنسبة 6% لتصل إلى أكثر من 114 دولارا للبرميل

أ ف ب: ارتفاع أسعار النفط بنسبة 5 % في ظلّ الغموض بشأن المحادثات بين واشنطن وطهران
2026-03-26

أ ف ب: ارتفاع أسعار النفط بنسبة 5 % في ظلّ الغموض بشأن المحادثات بين واشنطن وطهران

سهم سبوتيفاي يسجّل ارتفاعا تاريخيا بنسبة 520% والسبب برشلونة

رياضة

كرة القدم

سبوتيفاي

برشلونة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيفا يفرض قيودًا جديدة على جماهير المونديال
رئيس نادي ريال مدريد يبرر فكرة المستثمرين الخارجيين

اقرأ ايضا في كرة القدم

الفيفا يبدّل مشهد ما قبل المباريات
01:28

الفيفا يبدّل مشهد ما قبل المباريات

أقرّ الاتحاد الدولي لكرة القدم مراسم جديدة لما قبل مباريات كأس العالم

01:28

الفيفا يبدّل مشهد ما قبل المباريات

أقرّ الاتحاد الدولي لكرة القدم مراسم جديدة لما قبل مباريات كأس العالم

إنفانتينو متهم بخرق مبدأ الحياد السياسي
01:27

إنفانتينو متهم بخرق مبدأ الحياد السياسي

شكوى رسمية قُدّمت إلى لجنة الأخلاقيات في الفيفا

01:27

إنفانتينو متهم بخرق مبدأ الحياد السياسي

شكوى رسمية قُدّمت إلى لجنة الأخلاقيات في الفيفا

مورينيو يصعّد أزمته مع الاتحاد التركي الى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
01:26

مورينيو يصعّد أزمته مع الاتحاد التركي الى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

قدّم المدرب البرتغالي شكوى رسمية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

01:26

مورينيو يصعّد أزمته مع الاتحاد التركي الى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

قدّم المدرب البرتغالي شكوى رسمية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

اخترنا لك
الفيفا يبدّل مشهد ما قبل المباريات
01:28
إنفانتينو متهم بخرق مبدأ الحياد السياسي
01:27
مورينيو يصعّد أزمته مع الاتحاد التركي الى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
01:26
فيفا يفرض قيودًا جديدة على جماهير المونديال
01:25

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026