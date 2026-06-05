فيفا يفرض قيودًا جديدة على جماهير المونديال

تحديثات على مدوّنة السلوك الخاصّة بملاعب

أعلن "فيفا" تحديثات على مدوّنة السلوك الخاصّة بملاعب 2026، شملت حظر إدخال عبوات المياه القابلة لإعادة الاستخدام، إضافة إلى منع الفوفوزيلا وعدد من أدوات التشجيع الصاخبة داخل الملاعب.

وأوضح فيفا أن منع عبوات المياه القابلة لإعادة الاستخدام يأتي لأسباب تتعلق بالسلامة، بعدما كانت الإرشادات السابقة تسمح بإدخال العبوات البلاستيكية الشفافة والفارغة.

ويشمل الحظر أيضًا الزجاجات والأكواب والعلب والمرطبانات، لتفادي استخدامها كمقذوفات قد تشكّل خطرًا على اللاعبين أو الجماهير.

وأثار القرار انتقادات من جماهير وروابط مشجّعين، في ظل المخاوف المرتبطة بدرجات الحرارة خلال البطولة التي تستضيفها وكندا والمكسيك بين 11 حزيران - و19 - يوليو 2026.

وأكّد فيفا أنّه يعمل مع السلطات المحلية على إجراءات للتخفيف من الحر، تشمل محطات ترطيب ومناطق تبريد ومراوح في محيط الملاعب.







