بعد 20 عامًا.. رقصة ميسي الأخيرة

قدّمت شركة أديداس بالتعاون مع

قدّمت شركة أديداس بالتعاون مع ، حملت اسم "El Último Tango" أي " الرقصة "، في إشارة رمزية إلى ما يُنتظر أن يكون الظهور الأخير للنجم الأرجنتيني على المسرح الأكبر في ، خلال 2026.

وتتضمّن المجموعة حذاء F50 Messi بتصميم مستوحى من بدايات ميسي في كأس 2006، حين ظهر للمرة الأولى في البطولة بقميص منتخب .

واعتمد التصميم ألوانًا قريبة من هوية المنتخب الأرجنتيني، مع لمسات ذهبية تحاكي إرث اللاعب وألقابه، وفي مقدمتها تتويجه بكأس العالم 2022 في قطر.

وجاء إطلاق المجموعة يوم أمس الجمعة، ضمن حملة تستعيد 20 عامًا من العلاقة بين ميسي والعلامة ذات الخطوط الثلاثة، منذ بداياته العالمية وصولًا إلى مكانته كأحد أبرز رموز كرة القدم الحديثة.

كما أظهرت متاجر أديداس الرسمية المجموعة تحت عنوان "Messi - El Último Tango"، مع عبارة ترويجية تشير إلى أن هذه اللحظة لا ينبغي تفويتها.







