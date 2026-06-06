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بعد 20 عامًا.. رقصة ميسي الأخيرة

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بعد 20 عامًا.. رقصة ميسي الأخيرة
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كرة القدم

2026-06-06 | 03:06
بعد 20 عامًا.. رقصة ميسي الأخيرة

قدّمت شركة أديداس مجموعة خاصة جديدة بالتعاون مع ميسي

قدّمت شركة أديداس مجموعة خاصة جديدة بالتعاون مع ليونيل ميسي، حملت اسم "El Último Tango" أي " الرقصة الأخيرة"، في إشارة رمزية إلى ما يُنتظر أن يكون الظهور الأخير للنجم الأرجنتيني على المسرح الأكبر في كرة القدم، خلال كأس العالم 2026.
وتتضمّن المجموعة حذاء F50 Messi بتصميم مستوحى من بدايات ميسي في كأس العالم 2006، حين ظهر للمرة الأولى في البطولة بقميص منتخب الأرجنتين
واعتمد التصميم ألوانًا قريبة من هوية المنتخب الأرجنتيني، مع لمسات ذهبية تحاكي إرث اللاعب وألقابه، وفي مقدمتها تتويجه بكأس العالم 2022 في قطر.
وجاء إطلاق المجموعة يوم أمس الجمعة، ضمن حملة تستعيد 20 عامًا من العلاقة بين ميسي والعلامة ذات الخطوط الثلاثة، منذ بداياته العالمية وصولًا إلى مكانته كأحد أبرز رموز كرة القدم الحديثة.
كما أظهرت متاجر أديداس الرسمية المجموعة تحت عنوان "Messi - El Último Tango"، مع عبارة ترويجية تشير إلى أن هذه اللحظة لا ينبغي تفويتها.



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