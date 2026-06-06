عودة الفايكنغ وتحضيرات لغزو أميركا

خطف منتخب الأنظار قبل انطلاق

خطف منتخب الأنظار قبل انطلاق ، بعدما ظهر لاعبوه بملابس تاريخية، خلال جلسة تصوير ترويجية، وإلى جانبهم سفن "الدراكار" الشهيرة، فيما ارتبط بتاريخ ورحلاتهم البحرية قبل قرون.

ونشر النرويجي الصور عبر ، فحظيت بتفاعل واسع بين الجماهير، التي أشادت بالفكرة المبتكرة التي تعكس الهوية الثقافية والتاريخية للنرويج، فيما اعتبرها كثيرون واحدة من أكثر الحملات الترويجية تميزا قبل انطلاق المونديال.

ويخوض منتخب النرويج نهائيات كأس للمرة الأولى بعد غياب دام 28 عاما، حيث أوقعته القرعة في المجموعة التاسعة إلى جانب والسنغال والعراق.







