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عودة الفايكنغ وتحضيرات لغزو أميركا

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عودة الفايكنغ وتحضيرات لغزو أميركا
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كرة القدم

2026-06-06 | 03:10
عودة الفايكنغ وتحضيرات لغزو أميركا

خطف منتخب النرويج الأنظار قبل انطلاق كأس العالم

خطف منتخب النرويج الأنظار قبل انطلاق كأس العالم، بعدما ظهر لاعبوه بملابس تاريخية، خلال جلسة تصوير ترويجية، وإلى جانبهم سفن "الدراكار" الشهيرة، فيما ارتبط بتاريخ الفايكنغ ورحلاتهم البحرية قبل قرون.
ونشر الاتحاد النرويجي لكرة القدم الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فحظيت بتفاعل واسع بين الجماهير، التي أشادت بالفكرة المبتكرة التي تعكس الهوية الثقافية والتاريخية للنرويج، فيما اعتبرها كثيرون واحدة من أكثر الحملات الترويجية تميزا قبل انطلاق المونديال. 
ويخوض منتخب النرويج نهائيات كأس العالم للمرة الأولى بعد غياب دام 28 عاما، حيث أوقعته القرعة في المجموعة التاسعة إلى جانب فرنسا والسنغال والعراق.



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