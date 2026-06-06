الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فنان أميركي يقاضي الفيفا .. إليكم السبب

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فنان أميركي يقاضي الفيفا .. إليكم السبب
A-
A+

كرة القدم

2026-06-06 | 03:11
فنان أميركي يقاضي الفيفا .. إليكم السبب

تمت إزالة جدارية تحمل اسم "حائط صيد الحيتان 82"

في سياق إعادة التطوير العمراني الذي شهدته مدينة دالاس استعدادا لاستضافة كأس العالم، تمت إزالة جدارية تحمل اسم "حائط صيد الحيتان 82"، كانت تزين واجهة أحد المباني المركزية لأكثر من ثلاثين عاماً.
هذا الأمر، الذي حصل من دون موافقة الفنان الشهير روبرت وايلاند، دفعته الى رفع دعوى ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم، مطالباً بتعويض يصل إلى 25 مليون دولار، حيث رأى أن ذلك يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الملكية الفكرية والمعنوية التي يكفلها القانون
واستند وايلاند إلى قانون حماية حقوق الفنانين البصريين (VARA)، وهو تشريع فيدرالي قديم يحمي الأعمال الفنية ذات المكانة المعترف بها من التشويه أو التدمير، معتبراً أن الجدارية لم تكن مجرد طلاء على جدار، بل كانت كياناً فنياً مستقلاً يحظى بحماية قانونية.
ويُعتبر وايلاند من الرواد في مجال الفن البيئي، وهو اشتهر بسلسلة جدارياته العالمية التي تهدف للتوعية بحماية المحيطات، وجدارية دالاس تمثل الرقم 82 في هذه السلسلة.



مقالات ذات صلة

موظف يقاضي أرسنال بتهمة الفصل التعسّفي بسبب دعمه للقضية الفلسطينية
2026-06-04

موظف يقاضي أرسنال بتهمة الفصل التعسّفي بسبب دعمه للقضية الفلسطينية

أوغندي يقاضي أرسنال بسبب التوتر والقلق والضغط النفسي
2026-04-13

أوغندي يقاضي أرسنال بسبب التوتر والقلق والضغط النفسي

اليويفا يوقف مدرباً مدى الحياة .. اليكم السبب البشع
2026-05-21

اليويفا يوقف مدرباً مدى الحياة .. اليكم السبب البشع

مانشستر سيتي قدم تشكيلته بشكل غريب .. اليكم السبب
2026-05-10

مانشستر سيتي قدم تشكيلته بشكل غريب .. اليكم السبب

فنان أميركي يقاضي الفيفا .. إليكم السبب

رياضة

كرة القدم

كأس العالم

روبرت وايلاند

العودة الى الأعلى
Aljadeed
عودة الفايكنغ وتحضيرات لغزو أميركا

اقرأ ايضا في كرة القدم

عودة الفايكنغ وتحضيرات لغزو أميركا
03:10

عودة الفايكنغ وتحضيرات لغزو أميركا

خطف منتخب النرويج الأنظار قبل انطلاق كأس العالم

03:10

عودة الفايكنغ وتحضيرات لغزو أميركا

خطف منتخب النرويج الأنظار قبل انطلاق كأس العالم

برشلونة يخسر… رغم التتويج
03:09

برشلونة يخسر… رغم التتويج

رغم خروج الفريق من موسم ناجح

03:09

برشلونة يخسر… رغم التتويج

رغم خروج الفريق من موسم ناجح

مونديال عائلي يرافق المونديال الكروي
03:08

مونديال عائلي يرافق المونديال الكروي

تستعد كأس العالم لكتابة فصل لافت من حكايات العائلات الكروية

03:08

مونديال عائلي يرافق المونديال الكروي

تستعد كأس العالم لكتابة فصل لافت من حكايات العائلات الكروية

اخترنا لك
عودة الفايكنغ وتحضيرات لغزو أميركا
03:10
برشلونة يخسر… رغم التتويج
03:09
مونديال عائلي يرافق المونديال الكروي
03:08
عين خفية تحرس نجوم المونديال
03:07

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026