فنان أميركي يقاضي الفيفا .. إليكم السبب

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تمت إزالة جدارية تحمل اسم "حائط صيد الحيتان 82"

في سياق إعادة التطوير العمراني الذي شهدته مدينة دالاس استعدادا لاستضافة ، تمت إزالة جدارية تحمل اسم "حائط صيد الحيتان 82"، كانت تزين واجهة أحد المباني المركزية لأكثر من ثلاثين عاماً.

هذا الأمر، الذي حصل من دون موافقة الفنان الشهير روبرت وايلاند، دفعته الى رفع دعوى ضد ، مطالباً بتعويض يصل إلى 25 مليون ، حيث رأى أن ذلك يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الملكية الفكرية والمعنوية التي يكفلها القانون

واستند وايلاند إلى قانون حماية حقوق الفنانين البصريين (VARA)، وهو تشريع فيدرالي قديم يحمي الأعمال الفنية ذات المكانة المعترف بها من التشويه أو التدمير، معتبراً أن الجدارية لم تكن مجرد طلاء على جدار، بل كانت كياناً فنياً مستقلاً يحظى بحماية قانونية.

ويُعتبر وايلاند من الرواد في مجال الفن البيئي، وهو اشتهر بسلسلة جدارياته العالمية التي تهدف للتوعية بحماية المحيطات، وجدارية دالاس تمثل الرقم 82 في هذه السلسلة.







