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فيديو - رونالدينيو ويامال في تحدّي غير متوقع

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فيديو - رونالدينيو ويامال في تحدّي غير متوقع
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كرة القدم

2026-06-07 | 02:53
فيديو - رونالدينيو ويامال في تحدّي غير متوقع

دخل أسطورة برشلونة السابق ونجم الجيل الجديد في تحدٍّ طريف

خطف رونالدينيو الأضواء مجددا، بعدما ظهر إلى جانب النجم الإسباني الصاعد لامين يامال في إعلان لماكدونالدز ضمن حملتها الخاصة بكأس العالم، التي تضم عددًا من الأسماء البارزة في كرة القدم، بينها ديفيد بيكهام وتييري هنري وسون هيونغ مين.
وفي أحد أبرز مشاهد الإعلان، دخل أسطورة برشلونة السابق ونجم الجيل الجديد في تحدٍّ طريف يقوم على تسديد الكرة عبر الفتحة الموجودة في شعار ماكدونالدز الشهير ذي القوسين الذهبيين. 
وبينما احتاج يامال إلى أكثر من محاولة، أعاد رونالدينيو تذكير الجماهير بلمسته الخاصة، بعدما نجح في تنفيذ التسديدة من المحاولة الأولى.
وانهالت التعليقات التي أشادت بمهارة النجم البرازيلي المعتزل، معتبرة أن سحره مع الكرة لم يفقد بريقه رغم ابتعاده عن الملاعب منذ سنوات. 
ويواصل يامال تحضيراته مع منتخب إسبانيا قبل انطلاق كأس العالم، وسط متابعة لحالته البدنية بعد إصابته الأخيرة في العضلة الخلفية. 
وأكدت تقارير إسبانية أن اللاعب يسير في طريق التعافي، مع تفاؤل بإمكانية جاهزيته لمباراة إسبانيا الافتتاحية أمام الرأس الأخضر في 15 حزيران - يونيو.


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رونالدينيو

لامين يامال

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