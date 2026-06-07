فيديو - رونالدينيو ويامال في تحدّي غير متوقع

21 years after he became the first to hit 1 million views on social media with his iconic crossbar challenge, Ronaldinho still steals the show 🤙



𝑪𝒍𝒂𝒔𝒔 𝒊𝒔 𝒑𝒆𝒓𝒎𝒂𝒏𝒆𝒏𝒕. 🎩✨ pic.twitter.com/zfPpeF8utp — 433 (@433) June 6, 2026

خطف رونالدينيو الأضواء مجددا، بعدما ظهر إلى جانب النجم الإسباني الصاعد لامين يامال في إعلان لماكدونالدز ضمن حملتها الخاصة بكأس ، التي تضم عددًا من الأسماء البارزة في ، بينها ديفيد بيكهام وتييري هنري وسون هيونغ مين.وفي أحد أبرز مشاهد الإعلان، دخل أسطورة السابق ونجم الجيل الجديد في تحدٍّ طريف يقوم على تسديد عبر الفتحة الموجودة في شعار ماكدونالدز الشهير ذي القوسين الذهبيين.وبينما احتاج يامال إلى أكثر من محاولة، أعاد رونالدينيو تذكير الجماهير بلمسته الخاصة، بعدما نجح في تنفيذ التسديدة من المحاولة الأولى.وانهالت التعليقات التي أشادت بمهارة النجم البرازيلي المعتزل، معتبرة أن سحره مع الكرة لم يفقد رغم ابتعاده عن الملاعب منذ سنوات.ويواصل يامال تحضيراته مع منتخب قبل انطلاق ، وسط متابعة لحالته البدنية بعد إصابته في العضلة الخلفية.وأكدت تقارير إسبانية أن اللاعب يسير في طريق التعافي، مع تفاؤل بإمكانية جاهزيته لمباراة إسبانيا الافتتاحية أمام الرأس الأخضر في 15 حزيران - يونيو.