برشلونة يفاجئ أوروبا برقم ضخم

سجّل أكبر زيادة مطلقة بين الأندية

حقق نادي واحدة من أكبر القفزات في قيمة أندية الأوروبية، بعدما كشف تقرير Football Benchmark لعام 2026 عن ارتفاع قيمة النادي الكتالوني إلى نحو 5.92 مليار ، بزيادة بلغت 33% مقارنة بالعام الماضي.

وبحسب التقرير، سجّل برشلونة أكبر زيادة مطلقة بين الأندية التي شملها التحليل، بعدما أضاف نحو 1.46 مليار يورو إلى قيمته خلال 12 شهرًا فقط، ليرتقي إلى المركز الثاني أوروبيًا خلف .

وأشار التقرير إلى أن النادي اقترب للمرة الأولى من حاجز 6 مليارات يورو، رغم أن الفارق مع لا يزال يتجاوز 1.8 مليار يورو.

وربطت الدراسة هذا الصعود بتحسن إيرادات برشلونة، التي ارتفعت بنسبة 29%، مدفوعة خصوصًا بنمو الإيرادات التجارية بنسبة 44%، إلى جانب الشراكات الجديدة والمحدّثة، ومن بينها عقود مرتبطة بعلامتَي نايكي وسبوتيفاي.

وتأتي هذه القفزة في وقت يواصل فيه برشلونة العمل على تعزيز وضعه المالي، بالتوازي مع مشروعه الرياضي، ما منح النادي دفعة قوية في تصنيفات القيمة السوقية للأندية الأوروبية.







