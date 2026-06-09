فيديو - ضيف مميّز في سانتياغو برنابيو

استقبل فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد
، البابا لاوون الرابع عشر
في ملعب سانتياغو برنابيو
، في مشهد
خطف الاهتمام خلال زيارة بابا روما
إلى إسبانيا
، بعدما تحوّل الملعب الملكي إلى محطة بارزة ضمن برنامج اللقاء مع المجتمع الأبرشي في مدريد
.
وكان ريال
مدريد قد أعلن رسميًا أنّ البرنابيو يستضيف، (أمس الاثنين)، لقاء البابا لاوون الرابع عشر مع المجتمع الأبرشي في مدريد، ضمن زيارته الرسولية إلى إسبانيا، مع فتح الأبواب أمام الحضور وبرنامج موسيقي يسبق الحدث
، بينها جوقة تضم ألف صوت.
وخلال الزيارة، التقى بيريز البابا داخل الملعب وقدّم له قميص لريال مدريد، في لقطة رمزية جاءت بعد تصريحات للبابا خلال رحلته إلى مدريد، أشار فيها إلى ميوله للنادي الملكي، وهو ما وصفه بيريز سابقًا بأنه "فخر" للنادي.
وتأتي هذه اللحظة في توقيت لافت لريال مدريد، إذ تزامنت مع إعادة انتخاب بيريز رئيسًا للنادي، وهو اصطحب بيريز ضيفه في جولة على كؤوس وجوائز النادي.