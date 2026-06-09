فيديو - ضيف مميّز في سانتياغو برنابيو

El presidente Florentino Pérez 🤝 El papa León XIV pic.twitter.com/T0BuiHaY8k — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 8, 2026 No, this isn’t a Real Madrid match in Bernabéu stadium



It’s 80,000 Catholics with Pope Leo XIV pic.twitter.com/N97bx5g1HF — Courtney Mares (@catholicourtney) June 8, 2026

استقبل فلورنتينو بيريز، رئيس ، البابا لاوون في ملعب ، في خطف الاهتمام خلال زيارة إلى ، بعدما تحوّل الملعب الملكي إلى محطة بارزة ضمن برنامج اللقاء مع المجتمع الأبرشي في .وكان مدريد قد أعلن رسميًا أنّ البرنابيو يستضيف، (أمس الاثنين)، لقاء البابا لاوون الرابع عشر مع المجتمع الأبرشي في مدريد، ضمن زيارته الرسولية إلى إسبانيا، مع فتح الأبواب أمام الحضور وبرنامج موسيقي يسبق ، بينها جوقة تضم ألف صوت.وخلال الزيارة، التقى بيريز البابا داخل الملعب وقدّم له قميص لريال مدريد، في لقطة رمزية جاءت بعد تصريحات للبابا خلال رحلته إلى مدريد، أشار فيها إلى ميوله للنادي الملكي، وهو ما وصفه بيريز سابقًا بأنه "فخر" للنادي.وتأتي هذه اللحظة في توقيت لافت لريال مدريد، إذ تزامنت مع إعادة انتخاب بيريز رئيسًا للنادي، وهو اصطحب بيريز ضيفه في جولة على كؤوس وجوائز النادي.