منتخب إنجلترا يواجه تطوّراً مقلقاً قبل المونديال

تعرضت مدينة كانساس سيتي
في ولاية ميزوري الأميركية لحادث أمني مقلق قبل وصول منتخب إنجلترا
إلى مقره المعتمد خلال كأس العالم
، بعدما أُصيب تسعة أشخاص في إطلاق نار وقع على بُعد نحو ست كيلومترات من قاعدة المنتخب التدريبية وفندقه.
وبحسب الشرطة المحلية، وقع الحادث فجر السبت، حيث وصلت قوات الأمن
إلى المكان ووجدت حشدًا كبيرًا، قبل نقل المصابين إلى مستشفيات قريبة.
وأكّدت السلطات أنّ الإصابات لا تهدّد الحياة، فيما لم تُعلن حتّى الآن أي توقيفات، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث.
ولم يكن لاعبو منتخب إنجلترا أو أفراد الجهاز الفني موجودين في كانساس
سيتي وقت الحادث، إذ يقيم الفريق حاليًا في فلوريدا
ضمن استعداداته قبل الانتقال إلى مقر إقامته يوم 13
حزيران - يونيو
.
ومن المقرر أن يتدرب المنتخب في Swope Soccer Village خلال فترة وجوده في المدينة.