منتخب إنجلترا يواجه تطوّراً مقلقاً قبل المونديال

حادث مقلق قبل وصول منتخب

تعرضت مدينة في ولاية ميزوري الأميركية لحادث أمني مقلق قبل وصول منتخب إلى مقره المعتمد خلال ، بعدما أُصيب تسعة أشخاص في إطلاق نار وقع على بُعد نحو ست كيلومترات من قاعدة المنتخب التدريبية وفندقه.

وبحسب الشرطة المحلية، وقع الحادث فجر السبت، حيث وصلت إلى المكان ووجدت حشدًا كبيرًا، قبل نقل المصابين إلى مستشفيات قريبة.

وأكّدت السلطات أنّ الإصابات لا تهدّد الحياة، فيما لم تُعلن حتّى الآن أي توقيفات، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث.

ولم يكن لاعبو منتخب إنجلترا أو أفراد الجهاز الفني موجودين في سيتي وقت الحادث، إذ يقيم الفريق حاليًا في ضمن استعداداته قبل الانتقال إلى مقر إقامته حزيران - .

ومن المقرر أن يتدرب المنتخب في Swope Soccer Village خلال فترة وجوده في المدينة.







