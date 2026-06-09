فيديو - تفصيل لافت على صدور لاعبي إيران

ظهر لاعبو منتخب إيران
بدبوس تذكاري على صدورهم لدى وصولهم إلى المكسيك قبل انطلاق مشوارهم في كأس العالم
، في لفتة حملت الرقم 168 تخليدًا لضحايا الضربة التي استهدفت مدرسة ابتدائية للبنات في مدينة ميناب جنوبي إيران يوم 28 شباط - فبراير.
وذكرت تقارير إعلامية أن الرقم يشير إلى عدد الضحايا المعلن في إيران، ومعظمهم من الأطفال، بعدما شكّلت الحادثة واحدة من أبرز القضايا
الإنسانية التي رافقت أجواء المنتخب قبل البطولة.
وتأتي الخطوة بالتزامن مع ظروف لوجستية معقّدة تحيط بمشاركة إيران في المونديال، إذ حصل لاعبو المنتخب على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة
، لكن مع قيود تفرض عليهم الدخول والخروج في يوم المباراة نفسه، من دون المبيت داخل الأراضي الأميركية.
ومن المقرّر أن يخوض المنتخب الإيراني
مباراتيه أمام نيوزيلندا في 16 حزيران - يونيو، وبلجيكا في 21 حزيران - يونيو، في إنغلوود بولاية كاليفورنيا، قبل مواجهة مصر في سياتل يوم 27 حزيران - يونيو.
وكان المنتخب الإيراني قد كرّم الضحايا في وقت سابق خلال مباراة ودّية أمام نيجيريا، عندما وضع اللاعبون شارات سوداء ووضعوا حقائب مدرسية صغيرة على أرض الملعب خلال النشيد الوطني.