فيديو - تفصيل لافت على صدور لاعبي إيران

Iran’s national soccer team has arrived in Tijuana ahead of the FIFA World Cup. According to Iran’s ambassador to Mexico, the team will only be permitted to enter and leave the United States on the same day as its matches. pic.twitter.com/9L460PqQJR — Breaking911 (@Breaking911) June 7, 2026

ظهر لاعبو منتخب بدبوس تذكاري على صدورهم لدى وصولهم إلى المكسيك قبل انطلاق مشوارهم في ، في لفتة حملت الرقم 168 تخليدًا لضحايا الضربة التي استهدفت مدرسة ابتدائية للبنات في مدينة ميناب جنوبي إيران يوم 28 شباط - فبراير.وذكرت تقارير إعلامية أن الرقم يشير إلى عدد الضحايا المعلن في إيران، ومعظمهم من الأطفال، بعدما شكّلت الحادثة واحدة من أبرز الإنسانية التي رافقت أجواء المنتخب قبل البطولة.وتأتي الخطوة بالتزامن مع ظروف لوجستية معقّدة تحيط بمشاركة إيران في المونديال، إذ حصل لاعبو المنتخب على تأشيرات دخول إلى ، لكن مع قيود تفرض عليهم الدخول والخروج في يوم المباراة نفسه، من دون المبيت داخل الأراضي الأميركية.ومن المقرّر أن يخوض المنتخب مباراتيه أمام نيوزيلندا في 16 حزيران - يونيو، وبلجيكا في 21 حزيران - يونيو، في إنغلوود بولاية كاليفورنيا، قبل مواجهة مصر في سياتل يوم 27 حزيران - يونيو.وكان المنتخب الإيراني قد كرّم الضحايا في وقت سابق خلال مباراة ودّية أمام نيجيريا، عندما وضع اللاعبون شارات سوداء ووضعوا حقائب مدرسية صغيرة على أرض الملعب خلال النشيد الوطني.