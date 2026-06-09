فيديو - أوزبكستان في موقف غير مألوف قبل مواجهة هولندا

the most, Iraq too… Uzbekistan today as well https://t.co/SXCPPyfjks — Leyla Hamed (@leylahamed) June 8, 2026

شهدت الساعات التي سبقت المباراة الودّية بين منتخبَي وهولندا في موقفًا لافتًا، بعدما خضع أفراد بعثة المنتخب الأوزبكي لإجراءات تفتيش أمنيّة شملت استخدام كلاب بوليسية وأجهزة كشف، أثناء نزولهم من حافلة الفريق قبل اللقاء.وجاءت الواقعة قبل المواجهة التي أُقيمت على ملعب آيكان في نيويورك، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض ، حيث يستعد منتخب أوزبكستان لتسجيل مشاركته الأولى تاريخيًا في البطولة، بينما خاض المنتخب اللقاء ضمن برنامجه التحضيري قبل انطلاق مشواره في المونديال.وأثارت اللقطات تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، خصوصًا أن إجراءات التفتيش جرت أمام عدسات الكاميرات وبطريقة بدت غير معتادة بالنسبة إلى بعثة رياضية قبل مباراة ودّية.