فيديو - أوزبكستان في موقف غير مألوف قبل مواجهة هولندا

شهدت الساعات التي سبقت المباراة الودّية بين منتخبَي أوزبكستان
وهولندا في نيويورك
موقفًا لافتًا، بعدما خضع أفراد بعثة المنتخب الأوزبكي لإجراءات تفتيش أمنيّة شملت استخدام كلاب بوليسية وأجهزة كشف، أثناء نزولهم من حافلة الفريق قبل اللقاء.
وجاءت الواقعة قبل المواجهة التي أُقيمت على ملعب آيكان في نيويورك، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض كأس العالم
، حيث يستعد منتخب أوزبكستان لتسجيل مشاركته الأولى تاريخيًا في البطولة، بينما خاض المنتخب الهولندي
اللقاء ضمن برنامجه التحضيري قبل انطلاق مشواره في المونديال.
وأثارت اللقطات تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، خصوصًا أن إجراءات التفتيش جرت أمام عدسات الكاميرات وبطريقة بدت غير معتادة بالنسبة إلى بعثة رياضية قبل مباراة ودّية.