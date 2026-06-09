فيديو - بهذه الطريقة كرّمت المكسيك بيليه

🇧🇷🛌 The room which Pele slept in before winning the 1970 World Cup is now a museum exhibit in Mexico City. ✅ pic.twitter.com/bZWaG2juc0 — EuroFoot (@eurofootcom) June 8, 2026

تحوّلت الغرفة التي أقام فيها الأسطورة البرازيلي بيليه قبل نهائي 1970 إلى مساحة عرض متحفية في مكسيكو سيتي، مع عودة المكسيك إلى واجهة الكروي العالمي قبل استضافة كأس .وتقع الغرفة داخل مقرّ المؤتمر الأميركي المشترك للضمان الاجتماعي في المكسيكية، حيث احتفظ المكان بجزء من طابعه القديم، بعدما كان مقرّ إقامة بيليه قبل أن يقود البرازيل إلى لقبها العالمي الثالث.وتضمّ الغرفة أثاثًا من تلك الحقبة، إلى جانب تذكارات مرتبطة بمونديال 1970 وشاشة تعرض مشاهد من النهائي التاريخي الذي جمع البرازيل وإيطاليا على ملعب أزتيكا يوم 21 حزيران - يونيو 1970، وانتهى بفوز البرازيل (4-1).وكان اختيار هذا المكان في ذلك الوقت مرتبطًا بالحاجة إلى مقر أكثر هدوءًا وأمانًا، بعيدًا عن الحشود التي كانت تلاحق بيليه بسبب شهرته الواسعة، ولا تزال الشرفة التي كان يحيّي منها الجماهير قائمة، لتضيف إلى الغرفة قيمة رمزية خاصة.ويأتي افتتاح هذه المساحة أمام الزوّار ضمن سلسلة فعاليات ثقافية ورياضية ترافق استعدادات المكسيك لاستضافة المونديال للمرة الثالثة في تاريخها.