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برشلونة على موعد مع لمّ شمل خاص

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برشلونة على موعد مع لمّ شمل خاص
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كرة القدم

2026-06-09 | 02:08
برشلونة على موعد مع لمّ شمل خاص

في خطوة تمنحه فرصة الظهور أمام المدرب هانزي فليك خلال فترة الإعداد

يستعدّ شين كلويفرت، نجل أسطورة برشلونة السابق باتريك كلويفرت، للانضمام إلى تحضيرات الفريق الأوّل للنادي الكتالوني قبل انطلاق موسم 2026-2027، في خطوة تمنحه فرصة الظهور أمام المدرب هانزي فليك خلال فترة الإعداد.
وبحسب تقارير صحفية، أُبلغ اللاعب الهولندي الشاب بأنه سيكون ضمن مجموعة من مواهب لا ماسيا التي ستشارك في المعسكر التحضيري للفريق الأول، وذلك في ظل غياب عدد من اللاعبين الدوليين في بداية الفترة الإعدادية بسبب ارتباطاتهم بعد كأس العالم.
وتحمل الخطوة بُعدًا خاصًا بالنسبة إلى جماهير برشلونة، إذ سيجتمع شين كلويفرت مجدّدًا مع لامين يامال، بعدما سبق للاعبين أن تزاملا في الفئات العمرية داخل أكاديمية النادي.
ويبلغ كلويفرت 18 عامًا، وينشط في مركز الجناح مع برشلونة أتلتيك، وقد شارك في 22 مباراة خلال الموسم الماضي، قبل أن يمدد عقده مع النادي في نيسان - أبريل الماضي حتى عام 2028.
دعوة كلويفرت إلى التحضيرات تمنحه اختبارًا مهمًا لإثبات نفسه ضمن مجموعة المواهب التي يراقبها فليك عن قرب قبل الموسم الجديد.


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