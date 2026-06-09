أسطورة برشلونة ترفض كبار إنجلترا وهذا هو السبب

اقتربت أليكسيا بوتياس، نجمة برشلونة
السابقة والحائزة على الكرة
الذهبية مرتين، من خوض تجربة مفاجئة في الدوري الإنجليزي الممتاز
للسيدات، بعدما توصلت إلى اتفاق على الشروط الشخصية مع نادي لندن
سيتي ليونيسيس.
وتأتي الخطوة بعد نهاية مشوار تاريخي لبوتياس مع برشلونة، امتد 14 عامًا، خاضت خلاله أكثر من 500 مباراة، وسجلت أكثر من 230 هدفًا، وتوّجت بـ38 لقبًا، بينها 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا
للسيدات، لتغادر النادي الكتالوني كواحدة من أبرز اللاعبات في تاريخ اللعبة.
وبحسب تقارير بريطانية، فضّلت بوتياس عرض لندن سيتي رغم وجود اهتمام من أندية كبرى في الدوري الإنجليزي، من بينها أرسنال وتشيلسي ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد
، إلى جانب عروض من خارج أوروبا
.
وأكدت اللاعبة أنّ خيارها ارتبط برغبتها في عدم الانتقال إلى فريق قد يصطدم مباشرة ببرشلونة في دوري الأبطال
.
وتمنح الصفقة المرتقبة مشروع لندن سيتي دفعة كبيرة، بعدما أنهى الفريق موسمه الأوّل في دوري
الأضواء بالمركز السادس.
ويقود النادي استثمار طموح تحت ملكية ميشيل كانغ، في وقت يرتبط فيه أيضًا بالتعاقد مع أسماء بارزة، بينها مابي ليون وماري إيربس.