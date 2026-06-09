أسطورة برشلونة ترفض كبار إنجلترا وهذا هو السبب

تجربة مفاجئة في للسيدات

اقتربت أليكسيا بوتياس، نجمة السابقة والحائزة على الذهبية مرتين، من خوض تجربة مفاجئة في للسيدات، بعدما توصلت إلى اتفاق على الشروط الشخصية مع نادي سيتي ليونيسيس.

وتأتي الخطوة بعد نهاية مشوار تاريخي لبوتياس مع برشلونة، امتد 14 عامًا، خاضت خلاله أكثر من 500 مباراة، وسجلت أكثر من 230 هدفًا، وتوّجت بـ38 لقبًا، بينها 4 ألقاب في للسيدات، لتغادر النادي الكتالوني كواحدة من أبرز اللاعبات في تاريخ اللعبة.

وبحسب تقارير بريطانية، فضّلت بوتياس عرض لندن سيتي رغم وجود اهتمام من أندية كبرى في الدوري الإنجليزي، من بينها أرسنال وتشيلسي ومانشستر سيتي ومانشستر ، إلى جانب عروض من خارج .

وأكدت اللاعبة أنّ خيارها ارتبط برغبتها في عدم الانتقال إلى فريق قد يصطدم مباشرة ببرشلونة في .

وتمنح الصفقة المرتقبة مشروع لندن سيتي دفعة كبيرة، بعدما أنهى الفريق موسمه الأوّل في الأضواء بالمركز السادس.

ويقود النادي استثمار طموح تحت ملكية ميشيل كانغ، في وقت يرتبط فيه أيضًا بالتعاقد مع أسماء بارزة، بينها مابي ليون وماري إيربس.







