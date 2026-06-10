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فيديو - سقوط كاميرا معلقة كاد يقتل مصوراً

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فيديو - سقوط كاميرا معلقة كاد يقتل مصوراً
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كرة القدم

2026-06-10 | 01:19
فيديو - سقوط كاميرا معلقة كاد يقتل مصوراً

فشل المنتخب المجري في بلوغ المونديال

خلال فوز المجر الودي على كازاخستان (3-1)، فوجيء الجميع بسقوط كاميرا مُعلقة، حيث وقعت على بُعد متر واحد من أحد المصورين.
وفشل المنتخب المجري في بلوغ المونديال بعد أن احتل المركز الثالث في مجموعته برصيد 8 نقاط، خلف المتصدر البرتغال (13 نقطة) ووصيفه منتخب أيرلندا (10 نقاط) الذي تأهل للملحق، لتتواصل بذلك غيبته عن البطولة منذ عام 1986.


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