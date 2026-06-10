فيديو - سقوط كاميرا معلقة كاد يقتل مصوراً

🚨JUST IN: A camera fell onto the pitch during the hungary vs. Kazakhstan match pic.twitter.com/wTp3Efdq0m
— Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 9, 2026
🚨JUST IN: A camera fell onto the pitch during the hungary vs. Kazakhstan match pic.twitter.com/wTp3Efdq0m
🚀⚽️ هدف عالمي!
أندرياس شيفر يسجل هدفًا رائعًا بعد تمريرة حاسمة من دومينيك سوبوسلاي #مباراة_ودية pic.twitter.com/FVocNvweux
— bein SPORTS (@beINSPORTS) June 9, 2026
🚀⚽️ هدف عالمي!
أندرياس شيفر يسجل هدفًا رائعًا بعد تمريرة حاسمة من دومينيك سوبوسلاي #مباراة_ودية pic.twitter.com/FVocNvweux
ظهر منتخب المكسيك في 8 مباريات افتتاحية
وصلت بعثة المنتخب البلجيكي إلى الولايات المتّحدة
تصاعدت المخاوف في مكسيكو سيتي قبل يوم من المباراة الافتتاحية