فيديو - سقوط كاميرا معلقة كاد يقتل مصوراً

خلال فوز الودي على (3-1)، فوجيء الجميع بسقوط كاميرا مُعلقة، حيث وقعت على بُعد متر واحد من أحد المصورين.وفشل المنتخب المجري في بلوغ المونديال بعد أن احتل المركز الثالث في مجموعته برصيد 8 نقاط، خلف المتصدر (13 نقطة) ووصيفه منتخب (10 نقاط) الذي تأهل للملحق، لتتواصل بذلك غيبته عن البطولة منذ عام 1986.