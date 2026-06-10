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رقم مونديالي ينتظر المكسيك

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رقم مونديالي ينتظر المكسيك
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كرة القدم

2026-06-10 | 01:20
رقم مونديالي ينتظر المكسيك

ظهر منتخب المكسيك في 8 مباريات افتتاحية

تدخل المكسيك مباراتها أمام جنوب أفريقيا في افتتاح كأس العالم وهي أمام رقم تاريخي جديد في البطولة، إذ يعزز المنتخب موقعه كأكثر منتخب خاض مباريات افتتاحية في تاريخ المونديال.
وبحسب إحصائية نشرها حساب كأس العالم، ظهر منتخب المكسيك في 8 مباريات افتتاحية سابقة، أكثر من أي منتخب آخر، قبل أن يضيف ظهورًا جديدًا عندما يفتتح النسخة المقبلة على أرضه أمام جنوب أفريقيا، علماً أنه واجهها في مونديال 2010 على أرضها.
وتحمل المباراة طابعًا خاصًا للمكسيك، ليس فقط لأنها تأتي في افتتاح البطولة، بل لأنها تقام في نسخة يستضيفها البلد إلى جانب الولايات المتحدة وكندا، ما يمنح المنتخب فرصة لبدء مشواره أمام جماهيره في واحدة من أكثر المباريات متابعة عالميًا.
ويعيد هذا الرقم التأكيد على حضور المكسيك المتكرر في اللحظات الأولى للمونديال، بعدما ارتبط اسمها بعدد من المباريات الافتتاحية عبر تاريخ البطولة، لتعود اليوم إلى الواجهة من بوابة الافتتاح مجددًا.



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