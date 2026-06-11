فيديو - ظهور نجم كرة قدم في شوارع نيويورك

خطف النجم الإيفواري المعتزل ديدييه دروغبا الأنظار، بعدما ظهر وهو يشارك في مباراة لكرة القدم
في أحد شوارع مدينة نيويورك، بالتزامن مع الأجواء المرافقة لانطلاق نهائيات كأس العالم
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وانضم أسطورة تشيلسي إلى عدد من اللاعبين في مباراة ضمن بطولة لكرة القدم المصغّرة، استضافها نجم كرة السلة الكندي السابق ستيف ناش، بالتعاون مع منصة "Street FC"، وسط حضور جماهيري تفاعل مع ظهور المهاجم الإيفواري.
وظهر دروغبا داخل الملعب الصغير، وهو يتبادل التمريرات مع المشاركين ويستعرض جانبًا من مهاراته، في مشهد
أعاد إلى الأذهان مسيرته الحافلة في الملاعب الأوروبية.
كما شهدت الفعالية حضور أسطورة كرة السلة الألمانية
ديرك نوفيتسكي، إلى جانب عدد من الشخصيات الرياضية، ضمن النشاط الذي جمع نجومًا من رياضات مختلفة في قلب نيويورك.
ويُعدّ دروغبا من أبرز المهاجمين في تاريخ كرة القدم
الأفريقية، بعدما حقق مسيرة بارزة بقميص تشيلسي، وتُوّج معه بدوري أبطال أوروبا
عام 2012، إلى جانب أربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل اعتزاله اللعب نهائيًا عام 2018.