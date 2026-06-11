فيديو - ظهور نجم كرة قدم في شوارع نيويورك

Didier Drogba playing some pickup street soccer in the streets of New York City.



The World Cup is really here, man. 🇺🇸 pic.twitter.com/gL7ztcSMc4 — USMNT Only (@usmntonly) June 10, 2026

خطف النجم الإيفواري المعتزل ديدييه دروغبا الأنظار، بعدما ظهر وهو يشارك في مباراة في أحد شوارع مدينة نيويورك، بالتزامن مع الأجواء المرافقة لانطلاق نهائيات كأس .وانضم أسطورة تشيلسي إلى عدد من اللاعبين في مباراة ضمن بطولة لكرة القدم المصغّرة، استضافها نجم كرة السلة الكندي السابق ستيف ناش، بالتعاون مع منصة "Street FC"، وسط حضور جماهيري تفاعل مع ظهور المهاجم الإيفواري.وظهر دروغبا داخل الملعب الصغير، وهو يتبادل التمريرات مع المشاركين ويستعرض جانبًا من مهاراته، في أعاد إلى الأذهان مسيرته الحافلة في الملاعب الأوروبية.كما شهدت الفعالية حضور أسطورة كرة السلة ديرك نوفيتسكي، إلى جانب عدد من الشخصيات الرياضية، ضمن النشاط الذي جمع نجومًا من رياضات مختلفة في قلب نيويورك.ويُعدّ دروغبا من أبرز المهاجمين في تاريخ الأفريقية، بعدما حقق مسيرة بارزة بقميص تشيلسي، وتُوّج معه بدوري أبطال عام 2012، إلى جانب أربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل اعتزاله اللعب نهائيًا عام 2018.