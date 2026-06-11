فيديو - مهارة عربية استثنائية تلفت أنظار مانشستر سيتي

حوّل مانشستر سيتي
مقطعًا عفويًا لمشجّع مصري
إلى قصة لافتة، بعدما وصل إلى النادي فيديو يظهر فيه الرجل وهو يستعرض مهاراته بكرة تنس، ويتعامل معها كما لو كانت كرة قدم، مرتديًا أحد قمصان الفريق الإنجليزي القديمة.
وكان المقطع قد انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي في مصر، وحظي بتفاعل واسع بسبب مهارة المشجع واستمتاعه باللعب، قبل أن يصل إلى حسابات مانشستر
سيتي، الذي قرّر التواصل معه وتوثيق قصته في بلاده.
ونشر النادي مقطعًا مصوّرًا جديدًا من مصر
، ظهر خلاله المشجع وهو يواصل اللعب بكرة التنس، قبل أن يتلقى مفاجأة تمثلت في إهدائه القميص الأساسي الجديد للفريق لموسم 2026-2027، تقديرًا لتعلّقه بالنادي وظهوره بالقميص القديم.
وكان مانشستر سيتي قد كشف عن زيه الجديد في 20 أيار - مايو
، ضمن حملة حملت عنوان "ليس سيتي المعتاد"، بتصميم يعتمد تدرّجات اللون الأزرق السماوي وشعارًا أحادي اللون بطابع معدني.