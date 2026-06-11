"فيفا" يعترض على قميص هايتي فما القصّة؟

اضطر منتخب هايتي إلى تعديل تصميم قميصه

اضطر منتخب هايتي إلى تعديل تصميم قميصه قبل ظهوره في نهائيات ، بعدما اعتبر الدولي أنّ بعض عناصره البصرية قد تُفسَّر على أنها تحمل رسالة سياسية.

وأوضحت شركة "سايتا" الكولومبية، المصنّعة للزي، أنها صمّمت القميص بالتعاون مع الاتحاد الهايتي للاحتفاء بتاريخ البلاد وصمود شعبها، مؤكّدة أنّ التصميم لم يكن يهدف إلى أي موقف سياسي.

ويتضمّن القميص رسومات مستوحاة من معركة "فيرتيير" عام 1803، التي شكّلت محطّة حاسمة في الهايتية ضدّ القوّات ، ومهّدت لاستقلال البلاد عام 1804. كما يظهر عليه شريط باللونين الأزرق والأحمر، في إشارة إلى ألوان الهايتي التاريخي.

ورغم انتشار رواية تزعم أنّ الشريط يمثّل علم بولندا تكريمًا لجنود بولنديين انضموا إلى الثورة الهايتية، فإنّ الألوان ليست ألوان العلم البولندي، الذي يتكوّن من والأحمر.

وأكّدت "سايتا" أنّها نفّذت التعديلات المطلوبة وفق لوائح تجهيزات "فيفا"، على أن يخوض المنتخب الهايتي مباراته الأولى أمام اسكتلندا، يوم السبت 13 حزيران - يونيو، في بوسطن، ضمن عودته إلى كأس بعد غياب دام 52 عامًا.







