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خطوة غير مسبوقة تغيّر حياة لاعبي برشلونة

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خطوة غير مسبوقة تغيّر حياة لاعبي برشلونة
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كرة القدم

2026-06-11 | 01:07
خطوة غير مسبوقة تغيّر حياة لاعبي برشلونة

يخطط نادي برشلونة لإنشاء مقر إقامة خاص بلاعبي الفريق الأول

يخطط نادي برشلونة لإنشاء مقر إقامة خاص بلاعبي الفريق الأول داخل مدينة "جوان غامبر" الرياضية، ضمن مشروع اقترحه المدير الرياضي ديكو لتحسين راحة اللاعبين وتسهيل تنظيم برنامجهم اليومي.
وحصل المشروع على موافقة إدارة النادي، على أن يُشيّد المبنى بالقرب من ملعب "تيتو فيلانوفا"، الذي يخوض عليه الفريق الأّول تدريباته المعتادة، ويضمّ غرفًا خاصّة للاعبين، إلى جانب قاعات للاجتماعات ومساحات مشتركة ومطعم.
وسيؤدّي المقرّ الجديد وظيفتين أساسيتين، إذ سيتيح للاعبين المبيت داخل المدينة الرياضية عقب العودة في ساعات متأخّرة من المباريات التي يخوضونها خارج الديار، بدلًا من التوجه إلى منازلهم، ما يمنحهم وقتًا إضافيًا للراحة قبل بدء حصص الاستشفاء في اليوم التالي.
كما سيُستخدم مكانًا لتجمّع الفريق وإقامته قبل المباريات التي يخوضها على أرضه، بدلًا من حجز أحد الفنادق، في خطوة تهدف إلى تقليل التنقلات وتحسين الجوانب التنظيمية.
وتبلغ الكلفة الأوّلية المتوقّعة للمشروع نحو ستة ملايين يورو، فيما يسعى برشلونة إلى تأمين التمويل من خلال جهة راعية، حتى لا يشكّل البناء عبئًا إضافيًا على ميزانية النادي، من دون تحديد جدول زمني نهائي لبدء الأعمال أو افتتاح المقرّ.



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