نبذته أميركا فكرّمته أوروبا .. مفاجأة للحكم الصومالي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
"يويفا" تعيين الحكم الصومالي عمر عبد القادر
أرتان لإدارة مباراة كأس السوبر الأوروبي
2026، التي تجمع باريس
سان جيرمان الفرنسي وأستون فيلا الإنجليزي، يوم 12 آب - أغسطس المقبل في مدينة سالزبورغ النمساوية.
وجاء اختيار أرتان بعد أيام من حرمانه من المشاركة في كأس العالم
، إذ كان ضمن قائمة الحكّام المختارين لإدارة مباريات البطولة، قبل أن يُمنع من دخول الولايات المتّحدة رغم امتلاكه تأشيرة صالحة، ليغيب عن فرصة أن يصبح أوّل حكم صومالي يظهر في نهائيات المونديال.
ويبلغ أرتان 34 عامًا، ويحمل الشارة الدولية منذ عام 2018، كما تُوّج بجائزة أفضل حكم أفريقي للرجال عام 2025، في إنجاز عزّز مكانته بين أبرز حكام القارة، وجاء تعيينه لإدارة السوبر الأوروبي في إطار التعاون بين الاتحادين الأوروبي والأفريقي لكرة القدم.
ويخوض باريس سان جيرمان المباراة بصفته بطل دوري
أبطال أوروبا
، فيما يشارك أستون فيلا بعد تتويجه بلقب الدوري الأوروبي، في مواجهة مرتقبة تمنح الحكم الصومالي فرصة الظهور مجددًا على واحدة من أبرز الواجهات الكروية الدولية.