فيديو - لاعبات اسكتلندا رفضن مصافحة الاسرائيليات

غادرت لاعبات منتخب أرض الملعب مباشرة

غادرت لاعبات منتخب أرض الملعب مباشرة بعد نهاية المواجهة أمام منتخب " "، من دون التوجّه لمصافحة لاعبات الفريق المنافس، في لقطة أثارت جدلًا واسعًا بين المتابعين.

وأظهرت المشاهد لاعبات اسكتلندا وهنّ يتجهن نحو غرف الملابس فور إطلاق صافرة النهاية، في تصرّف اعتبره متابعون رفضًا واضحًا للمصافحة عقب المباراة.

وكان المنتخب الإسكتلندي قد حقق فوزًا كبيرًا (5-1)، يوم الثلاثاء الماضي، في المجرية ، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى للسيدات 2027.

وتألقت كارولين وير بتسجيل أربعة أهداف، فيما أضافت جينا كلارك الهدف الخامس، ليحسم المنتخب الإسكتلندي المواجهة بفارق مريح.

وانتشرت اللقطة على نطاق واسع بعد المباراة، وسط إشادة من عدد من المتابعين بموقف لاعبات اسكتلندا، في وقت لم يصدر فيه تعليق رسمي من الإسكتلندي يوضح خلفية ما جرى بعد صافرة النهاية.