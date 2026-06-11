فيديو - لاعبات اسكتلندا رفضن مصافحة الاسرائيليات

غادرت لاعبات منتخب اسكتلندا
أرض الملعب مباشرة بعد نهاية المواجهة أمام منتخب "إسرائيل
"، من دون التوجّه لمصافحة لاعبات الفريق المنافس، في لقطة أثارت جدلًا واسعًا بين المتابعين.
وأظهرت المشاهد لاعبات اسكتلندا وهنّ يتجهن نحو غرف الملابس فور إطلاق صافرة النهاية، في تصرّف اعتبره متابعون رفضًا واضحًا للمصافحة عقب المباراة.
وكان المنتخب الإسكتلندي قد حقق فوزًا كبيرًا (5-1)، يوم الثلاثاء الماضي، في العاصمة
المجرية بودابست
، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم
للسيدات 2027.
وتألقت كارولين وير بتسجيل أربعة أهداف، فيما أضافت جينا كلارك الهدف الخامس، ليحسم المنتخب الإسكتلندي المواجهة بفارق مريح.
وانتشرت اللقطة على نطاق واسع بعد المباراة، وسط إشادة من عدد من المتابعين بموقف لاعبات اسكتلندا، في وقت لم يصدر فيه تعليق رسمي من الاتحاد
الإسكتلندي يوضح خلفية ما جرى بعد صافرة النهاية.