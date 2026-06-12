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بعد 6 سنوات، الأزتيكا يكافئ خيمينيز

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بعد 6 سنوات، الأزتيكا يكافئ خيمينيز
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كرة القدم

2026-06-12 | 00:44
بعد 6 سنوات، الأزتيكا يكافئ خيمينيز

عاش المهاجم المكسيكي واحدة من أكثر لحظات مسيرته تأثيرًا

عاش المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز واحدة من أكثر لحظات مسيرته تأثيرًا، بعدما سجّل هدفه الأوّل في نهائيات كأس العالم، خلال فوز منتخب بلاده على جنوب أفريقيا (2-0)، في افتتاح مونديال 2026 على ملعب أزتيكا.
وأضاف خيمينيز الهدف الثاني للمكسيك في الدقيقة 67، بعدما ارتقى لعرضية متقنة وحوّلها برأسه إلى الشباك، ليحتفل وسط أكثر من 80 ألف مشجّع احتشدوا في الملعب التاريخي بالعاصمة مكسيكو سيتي.
وجاء الهدف بعد نحو 6 سنوات من الإصابة الخطيرة التي تعرّض لها خيمينيز خلال مباراة فريقه السابق وولفرهامبتون أمام أرسنال في تشرين الثاني - نوفمبر 2020، إثر اصطدامه بديفيد لويز، ما تسبّب بإصابته بكسر في الجمجمة وخضوعه لجراحة طارئة.
وغاب المهاجم المكسيكي أشهرًا طويلة عن الملاعب، قبل أن يحصل على موافقة الأطباء للعودة إلى التدريبات والمباريات مرتديًا واقيًا خاصًا للرأس.
وبعمر 35 عامًا و37 يومًا، أصبح خيمينيز رابع أكبر لاعب سنًا يسجّل بقميص المكسيك في كأس العالم، كما ساهم في منح بلاده بداية مثالية أمام جماهيرها، في النسخة الرابعة التي يشارك فيها خلال مسيرته الدولية.



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