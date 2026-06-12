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من الدوري السعودي إلى تاريخ المونديال

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من الدوري السعودي إلى تاريخ المونديال
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كرة القدم

2026-06-12 | 00:48
من الدوري السعودي إلى تاريخ المونديال

دوّن المكسيكي جوليان كينيونيس اسمه في سجلّات كأس العالم

دوّن المكسيكي جوليان كينيونيس اسمه في سجلّات كأس العالم، بعدما سجّل أوّل أهداف نسخة 2026، خلال فوز منتخب بلاده على جنوب أفريقيا (2-0)، في المباراة الافتتاحية التي أقيمت على ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي.
واستغل مهاجم القادسية السعودي خطأً دفاعيًا في الدقيقة التاسعة، لينفرد بالمرمى ويسدّد الكرة من بين قدمَي الحارس رونوين ويليامز، وسط احتفالات جماهيرية صاخبة في المدرجات. 
وبذلك، أصبح كينيونيس أوّل لاعب يمثّل منتخبًا من اتّحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي "كونكاكاف" يسجّل الهدف الافتتاحي لإحدى نسخ كأس العالم
وأضاف راؤول خيمينيز الهدف الثاني في الدقيقة 66 بضربة رأس، ليمنح المكسيك أوّل ثلاث نقاط في المجموعة الأولى. 
وشهدت المواجهة طرد لاعبَي جنوب أفريقيا سفيبيلو سيثولي وثيمبا زواني، إلى جانب مدافع المكسيك سيزار مونتيس. 
وجاء الهدف التاريخي امتدادًا للموسم المميّز الذي قدّمه كينيونيس مع القادسية، بعدما تُوّج هدّافًا للدوري السعودي لموسم 2025-2026 برصيد 33 هدفًا، متفوّقًا على أبرز مهاجمي المسابقة.


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كرة القدم

جوليان كينيونيس

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