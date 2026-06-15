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2026

من قطر الى برشلونة: حمزة عبد الكريم يستعد لتسجيل ظهوره الأول في كأس العالم

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من قطر الى برشلونة: حمزة عبد الكريم يستعد لتسجيل ظهوره الأول في كأس العالم
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كرة القدم

2026-06-15 | 00:48
من قطر الى برشلونة: حمزة عبد الكريم يستعد لتسجيل ظهوره الأول في كأس العالم

شهدت مسيرة المهاجم المصري الشاب انطلاقة استثنائية


شهدت مسيرة المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، 18 عاما، انطلاقة استثنائية عقب تألقه في كأس العالم تحت 17 سنة - قطر 2025، إذ يستعد لخوض أول مشاركة له في كأس العالم التي انطلقت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمشاركة تاريخية لثمانية منتخبات عربية، هي قطر والجزائر والعراق والأردن والمغرب والسعودية وتونس ومصر.
ويلعب عبد الكريم في مركز رأس الحربة ضمن القائمة النهائية للمنتخب المصري المكونة من 26 لاعبا، حيث يتواجد إلى جانب قائد المنتخب وأحد أبرز نجوم كرة القدم العربية والعالمية محمد صلاح، في مشهد يجسد لقاء جيلين من نجوم الكرة المصرية على الساحة العالمية.
وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، على أن يستهل مشواره بلقاء منتخب بلجيكا مساء اليوم الاثنين، على استاد لومين فيلد في مدينة سياتل الأمريكية.
وبدأت رحلة اللاعب الشاب نحو المنتخب الأول بعد ظهوره المميز في كأس العالم تحت 17 سنة - قطر 2025، والتي شكلت محطة مفصلية في مسيرته الدولية.
وقال عبد الكريم في تصريح خاص للجنة المنظمة للبطولة "كانت المشاركة في كأس العالم تحت 17 سنة في قطر تجربةً لن تُنسى، فلأول مرة في حياتي أشعر حقًا بأنني على مسرح عالمي، شدة المنافسة، الضغط، والفخر بتمثيل بلدي، كلها عوامل اجتمعت لتجعل مني لاعبًا أكثر نضجًا وخبرة".
وجذبت أهدافه الحاسمة خلال البطولة أنظار كشافي الأندية الأوروبية الكبرى، الأمر الذي مهّد لانتقاله من النادي الأهلي المصري إلى نادي برشلونة الإسباني، حيث أثبت جدارته بعدما سجل ثلاثية مع فريق الشباب، حاسمًا بذلك لقب المجموعة الثالثة من دوري الإسباني للشباب.
وأضاف "كان الانضمام إلى نادي برشلونة حلما طالما راودني، وكأس العالم تحت 17 سنة في قطر كان له دور لا يُنكر في تحقيق هذا الحلم، فقد أتاح لي هذا الحدث فرصة استعراض قدراتي أمام أفضل الأندية على مستوى العالم، وأثبت أنني قادر على تقديم أفضل ما لدي وتحمّل ضغوط المنافسة في أعلى مستوياتها، كما أن المنافسة أمام نخبة المواهب الصاعدة العالمية منحتني ثقة كبيرة".
وسجلت بطولة كأس العالم تحت 17 سنة - قطر 2025 إنجازًا تاريخيًا باعتبارها أول بطولة كأس عالم تضم 48 منتخبًا، حيث شارك فيها 1,008 لاعبًا ناشئًا خاضوا 104 مباريات على مدار المنافسات.
واحتضن مجمع أسباير زون للمنافسات جميع مباريات البطولة عبر ثمانية ملاعب ضمن نموذج استضافة مركزي شكّل ركيزة أساسية لتجربة الكشافين، وشهدت البطولة حضور 130 كشافًا من أبرز الأندية العالمية، مما أتاح لهم متابعة المواهب الواعدة في مكان واحد.
ولم يكن عبد الكريم النجم الوحيد الذي برز خلال البطولة، إذ شكّلت منصة انطلاق لعدد من النجوم الصاعدين الآخرين. وستعود قطر مجددًا لاحتضان نجوم المستقبل باستضافتها لكأس العالم تحت 17 سنة - قطر 2026 خلال الفترة من 19 تشرين الثاني - نوفمبر إلى 13 كانون الاول - ديسمبر المقبلين.


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حمزة عبد الكريم

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