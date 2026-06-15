فيديو - الملعب الذي ينتظره الأردن

⚠️⚠️⚠️🚨🚨🚨عااااااااجل ورسمياً



🏟️—بداية العمل في ملعب الأمير الحسين بن عبد الله الثاني الدولي



— 46 ألف متفرج



— تصميه سيكون من الإرث الثقافي والمعماري الاردني



— يتضمن مرافق متكاملة تشمل ملعبين تدريبين+ 6 آلاف موقف



✅- سيفتتح الملعب في عام 2029



😰😰😰😰😰😰🔥🔥🔥🇯🇴🇯🇴🇯🇴🇯🇴 pic.twitter.com/kKXSPLtF8X — Mishal Mo★ (@mehal_0) June 14, 2026

بدأت الأعمال التمهيدية وعمليات الحفر في مشروع ستاد الحسين بن عبد الثاني الدولي في مدينة عمرة ، تمهيدًا لانطلاق الأعمال الإنشائية الفعلية مع بداية عام 2027.ويُعدّ الملعب الجديد الأكبر في ، إذ سيُقام ضمن مشروع مدينة عمرة على مساحة تصل إلى 1,000 دونم، وبسعة جماهيرية تبلغ 46 ألف متفرج، إلى جانب مرافق مرافقة تشمل ملعبين تدريبيين، ومواقف تتسع لـ 6,000 مركبة وحافلة.ويستلهم تصميم الاستاد من الإرث الثقافي والمعماري الأردني، ضمن نموذج عصري يراعي معايير الاستدامة والمواصفات العالمية، مع اعتماد أنظمة متطورة لإدارة الطاقة والمياه وتجربة الجماهير.كما سيُجهّز المشروع للربط مع محطات النقل العام ومسار الباص التردد، بما يعزز سهولة الوصول إلى الملعب، الذي ينتظر أن يشكّل إضافة كبرى للبنية الرياضية في الأردن، ومحطة بارزة في خطط تطوير المنشآت الرياضية والمدينة الجديدة.