فيديو - الملعب الذي ينتظره الأردن

بدأت الأعمال التمهيدية وعمليات الحفر في مشروع ستاد الحسين بن عبد الله
الثاني الدولي في مدينة عمرة في الأردن
، تمهيدًا لانطلاق الأعمال الإنشائية الفعلية مع بداية عام 2027.
ويُعدّ الملعب الجديد الأكبر في المملكة
، إذ سيُقام ضمن مشروع مدينة عمرة على مساحة تصل إلى 1,000 دونم، وبسعة جماهيرية تبلغ 46 ألف متفرج، إلى جانب مرافق مرافقة تشمل ملعبين تدريبيين، ومواقف تتسع لـ 6,000 مركبة وحافلة.
ويستلهم تصميم الاستاد من الإرث الثقافي والمعماري الأردني، ضمن نموذج عصري يراعي معايير الاستدامة والمواصفات العالمية، مع اعتماد أنظمة متطورة لإدارة الطاقة والمياه وتجربة الجماهير.
كما سيُجهّز المشروع للربط مع محطات النقل العام ومسار الباص سريع
التردد، بما يعزز سهولة الوصول إلى الملعب، الذي ينتظر أن يشكّل إضافة كبرى للبنية الرياضية في الأردن، ومحطة بارزة في خطط تطوير المنشآت الرياضية والمدينة الجديدة.