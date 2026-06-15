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2026
إنطلاق مباراة السعودية وأوروغواي.. شاهد مباريات المونديال عبر تطبيق TOD
A-
A+
كرة القدم
2026-06-15 | 18:06
إنطلاق مباراة السعودية وأوروغواي.. شاهد مباريات المونديال عبر تطبيق TOD
⚽إنطلاق مباراة
السعودية
وأوروغواي.. شاهد مباريات المونديال عبر تطبيق TOD
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إنطلاق مباراة السعودية وأوروغواي.. شاهد مباريات المونديال عبر تطبيق TOD
رياضة
كرة القدم
كأس العالم
السعودية
أوروغواي
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إنطلاق مباراة مصر وبلجيكا.. شاهد مباريات المونديال عبر تطبيق TOD
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